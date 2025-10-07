Η Chery, η κορυφαία σε εξαγωγές κινεζική εταιρεία για πάνω από δύο δεκαετίες (με 2,6 εκατ. πωλήσεις το 2024, εκ των οποίων 1,15 εκατ. στο εξωτερικό), έχει μπει δυνατά και στην ελληνική αγορά μέσω της Spanos Group.

Στην αφετηρία της δοκιμής μας στέκεται το Tiggo 8 Plug-in Hybrid, η μέχρι στιγμής ναυαρχίδα της φίρμας στην Ελλάδα, έτοιμη να αποδείξει ότι μπορεί να παίξει στην κορυφαία κατηγορία.

Με μήκος 4,72 μέτρα, πλάτος 1,86 και μεταξόνιο 2,71 μ., το Tiggo 8 θυμίζει τον... Έρλινγκ Χάαλαντ: ογκώδες, επιβλητικό και με φυσική παρουσία που κερδίζει τον χώρο. Η μάσκα Diamond και τα full LED φώτα μπροστά παραπέμπουν σε φανέλα πρώτης γραμμής, ενώ η πίσω φωτιζόμενη λωρίδα LED δίνει μοντέρνο στυλ. Οι ζάντες 19 ιντσών και οι χρωμιωμένες λεπτομέρειες ολοκληρώνουν μια εικόνα premium SUV που παίζει «στην έδρα των μεγάλων».

Τα... αποδυτήρια

Το Tiggo 8 είναι επταθέσιο, σαν αποδυτήρια που χωράνε όλη την ενδεκάδα και τον προπονητή. Η τρίτη σειρά καθισμάτων αναδιπλώνεται, ενώ στη δεύτερη οι επιβάτες απολαμβάνουν 24 εκ. για τα πόδια και 12 εκ. για το κεφάλι. Το ταμπλό με μαλακές επενδύσεις και διακοσμητικές λωρίδες εφέ ξύλου θυμίζει στοίβες φρεσκοσιδερωμένων εμφανίσεων: απλό αλλά ποιοτικό. Η θέση οδήγησης είναι σαν κάθισμα στον πάγκο του coach. Δερμάτινη, άνετη, με κορυφαία εργονομία και επιλογέα στην κολώνα τιμονιού που ελευθερώνει χώρο για τις «στρατηγικές». Ο χώρος αποσκευών στα 889 λίτρα μοιάζει με αποθήκη υλικού ομάδας, ικανή να χωρέσει τα πάντα.

Υβριδικό δίδυμο: Σαν γκαρντ στο παρκέ

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας turbo βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων με 143 ίππους και δίπλα του «συμπαίκτης» ένας ηλεκτροκινητήρας 204 ίππων. Όπως ένα δίδυμο γκαρντ που μοιράζει ασίστ και σκοράρει, έτσι και οι δύο μαζί βγάζουν 279 ίππους και 365 Nm ροπής. Η κίνηση πάει μπροστά μέσω του αυτόματου κιβωτίου DHT. Παρά το βάρος των 2 τόνων, τα 0-100 χλμ./ώρα έρχονται σε 9 δευτερόλεπτα, με τελική 180 χλμ./ώρα, επίδοση που θυμίζει σπρίντερ έτοιμο για τελικό.

Η κατανάλωση κάνει τη διαφορά: 0,7 λτ./100 χλμ. με φορτισμένη μπαταρία και γύρω στα 6 λτ./100 χλμ. σε υβριδική λειτουργία. Η ηλεκτρική αυτονομία ξεπερνά τα 90 χλμ., νούμερα που σε βάζουν απευθείας στην «πρώτη δεκάδα» της κατηγορίας.

Στο δρόμο

Οι αναρτήσεις (MacPherson εμπρός, ανεξάρτητοι σύνδεσμοι πίσω) έχουν ρυθμιστεί πιο σφιχτά για να διαχειρίζονται το βάρος, όπως ένας καλός κόουτς που κρατάει την ομάδα πειθαρχημένη. Στις περισσότερες συνθήκες απορροφούν σωστά τις κακοτεχνίες, ενώ η ηχομόνωση ανεβάζει το επίπεδο ταξιδιού σε «ευρωπαϊκή διοργάνωση». Το Tiggo 8 μένει σταθερό και ευθύβολο, με ποιότητα κύλισης που το κάνει να «παίζει εκτός έδρας» χωρίς να χάνει σιγουριά. Με αυτονομία πάνω από 1.000 χλμ., δείχνει αντοχή μαραθωνοδρόμου.

Το τιμόνι είναι ελαφρύ, αλλά στο Sport mode σφίγγει, θυμίζοντας αλλαγή τακτικής που ανεβάζει την ένταση. Τα πεντάλ αποκτούν αμεσότητα και το αυτοκίνητο δείχνει πιο «ξυπνητό». Υπάρχουν τρία προγράμματα (Eco, Normal, Sport) με αισθητές διαφορές στη λειτουργία και την αίσθηση που αποκομίζει ο οδηγός.

Παρά τις διαστάσεις, το Tiggo 8 δεν σε αγχώνει μέσα στην πόλη. Το τιμόνι βοηθάει στο παρκάρισμα, όπως ένας έμπειρος αμυντικός που καθαρίζει φάσεις με άνεση. Ο ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί αθόρυβα και ομαλά, «γεφυρώνοντας» το κενό ισχύος στις χαμηλές στροφές. Σημαντική λεπτομέρεια: το αυτοκίνητο δεν ξεκινά αν δεν φορέσεις ζώνη ασφαλείας, ένας κανόνας πειθαρχίας που δεν σηκώνει αμφισβήτηση.

Τιμή σα... μεταγραφή-λαβράκι

Με τιμή 37.990 ευρώ, το Tiggo 8 PHEV είναι σαν μεταγραφή-έκπληξη που κοστίζει λιγότερο από όσο περιμένεις αλλά δίνει αποδόσεις Champions League. Η επταθέσια διάταξη, οι μεγάλοι χώροι, ο πλούσιος εξοπλισμός και η τεχνολογία αιχμής συνδυάζονται με αποδοτικό υβριδικό σύστημα και σοβαρή ηλεκτρική αυτονομία.

Το Chery Tiggo 8 PHEV είναι ξεκάθαρα ένα οικογενειακό SUV, αλλά με τη νοοτροπία ομάδας που έχει μάθει να κερδίζει: άνεση, τεχνολογία, οικονομία και παρουσία που σε κάνει να νιώθεις πρωταγωνιστής.