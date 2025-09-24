Analysis: Μπορεί ο Μαξ Φερστάπεν να κερδίσει ακόμη τον τίτλο του 2025;

Η Formula 1 ίσως αποκτήσει έναν απρόσμενο τρίτο διεκδικητή του τίτλου (του 2025) μετά την κυριαρχία του Μαξ Φερστάπεν στους δύο τελευταίους αγώνες, σε αντίθεση με το «στραβοπάτημα» της McLaren.

Ο πιλότος της Red Bull κέρδισε την pole position στη Μόντσα και στο Μπακού, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά φέτος που η McLaren δεν κατακτά δύο συνεχόμενους αγώνες.

Οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι τερμάτισαν δεύτερος και τρίτος αντίστοιχα στο ιταλικό Grand Prix, αλλά στο Αζερμπαϊτζάν ο Νόρις κατέληξε μόλις έβδομος, ενώ ο Πιάστρι εγκατέλειψε από τον πρώτο γύρο.

Ο Πιάστρι εξακολουθεί να προηγείται στο πρωτάθλημα με 25 βαθμούς διαφορά από τον Νόρις, με επτά γύρους να απομένουν, όμως τώρα ο Φερστάπεν μπαίνει δυνητικά στο «κάδρο».

Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής είναι 69 βαθμούς πίσω από την κορυφή, γεγονός που οδήγησε τους Νόρις, Πιάστρι και τον επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλλα, να μη τον αποκλείουν από τη μάχη.

Οι ικανότητες του Φερστάπεν, άλλωστε, είναι γνωστές και φαίνεται πως τώρα έχει ένα μονοθέσιο ικανό να μάχεται σταθερά την MCL39.

Τα ξένα ΜΜΕ σχολιάζουν πως αυτό σημαίνει ότι ο Ολλανδός μπορεί να αποτελέσει πραγματική απειλή για τον τίτλο.

Όταν ο Στέλλα χαρακτήρισε τον Φερστάπεν υποψήφιο για τον τίτλο το Σάββατο το βράδυ, αρκετοί δημοσιογράφοι τον πίεσαν για το αν μιλούσε σοβαρά, δεδομένου ότι η διαφορά ήταν 94 βαθμοί με οκτώ αγώνες να απομένουν.

Αυτή η διαφορά ξαφνικά μειώθηκε στους 69 με επτά γύρους να απομένουν, έπειτα από μια ακόμη επιβλητική εμφάνιση του πρωταθλητή και ένα χαοτικό Σαββατοκύριακο για τη McLaren.

Η διαφορά από τον Πιάστρι θεωρείται ακόμη αδύνατο να καλυφθεί βέβαια, δεδομένου του έμφυτου ρυθμού της McLaren. Δεν ήταν τόσο γρήγορη σε Μόντσα και Μπακού, αλλά έρχονται πίστες υψηλής κάθετης δύναμης που ταιριάζουν στο μονοθέσιο, όπως η Σιγκαπούρη, το Κατάρ και ίσως το Μεξικό.

Ακόμη κι αν ο Φερστάπεν κερδίσει αρκετούς από τους υπόλοιπους αγώνες, μερικά καλά αποτελέσματα από τον Πιάστρι αρκούν για να «φρενάρουν» την ορμή του Μαξ.

Η McLaren, ωστόσο, εξακολουθεί να κρατάει τη μοίρα της στα χέρια της. Το Μπακού ήταν ακριβώς το Σαββατοκύριακο που δεν μπορεί να επαναλάβει: λάθη και από τους δύο οδηγούς, αργό πιτ στοπ και μονοθέσιο που δεν απέδωσε όσο αναμενόταν.

Ίσως γι’ αυτό ο Στέλλα έσπευσε να μιλήσει για τις πιθανότητες του Φερστάπεν στον τίτλο, ως κάλεσμα στη Γουόκινγκ να μη χαλαρώσουν. Ναι, το πρωτάθλημα κατασκευαστών είναι εξασφαλισμένο, αλλά απέναντι σε μια αναγεννημένη Red Bull η ομάδα δεν έχει περιθώρια να «πουλήσει» τους οδηγούς της, ούτε Νόρις και Πιάστρι θα έχουν εύκολη πορεία στους υπόλοιπους γύρους.

Εν ολίγοις, ο Φερστάπεν θα μείνει στο παιχνίδι μόνο αν η McLaren του το επιτρέψει.

Σχολιάζεται, μάλιστα, ότι -θεωρητικά πάντα- είναι πιθανό να κάνει μια ανατροπή τόσο... σεισμική που οι δύο οδηγοί της McLaren θα πρέπει να κρυφτούν τον χειμώνα. Οι πιθανότητες δεν είναι πολλές, αλλά η ζωή δεν ακολουθεί τις προβλέψεις των μπουκ. Μαθηματικά, είναι επίσης δυνατό να κερδίσει και ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes που είναι τέταρτος και 112 βαθμούς πίσω από τον Πιάστρι.

Υπάρχει όμως προηγούμενο: Με επτά γύρους να απομένουν, το πρωτάθλημα έχει ακόμη πάνω από 29% της σεζόν. Ο μέγιστος αριθμός διαθέσιμων βαθμών είναι 199: επτά νίκες grands prix (175 β.) και 24 από τρεις στα sprint. Το χάσμα των 69 βαθμών ισοδυναμεί με το 34% των διαθέσιμων βαθμών.

Το 2007, ο Κίμι Ράικονεν βρισκόταν 16 βαθμούς πίσω από τον Χάμιλτον με πέντε αγώνες να απομένουν, δηλαδή διαφορά ίση με το 32% των διαθέσιμων βαθμών εκείνης της εποχής. Ο Φινλανδός τελικά στέφθηκε πρωταθλητής. Άρα, τέτοιες ανατροπές έχουν συμβεί.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι η McLaren και οι οδηγοί της εφέτος δεν έδειξαν σε κανένα χρονικό σημείο ότι μπορούν να χάσουν τόσο πολλούς βαθμούς σε τόσο μικρό διάστημα. Το Μπακού ήταν κακό, αλλά μόλις η δεύτερη φορά το 2025 που δεν βρέθηκε η ομάδα στο βάθρο (η άλλη ήταν στον Καναδά).

Και ο Φερστάπεν, από την άλλη, χρειάζεται η McLaren να μένει εκτός βάθρου στους περισσότερους αγώνες για να κρατήσει τις ελπίδες του ζωντανές. Όμως, Πιάστρι και Νόρις είναι αρκετά σταθεροί για να το αποτρέψουν αυτό. Επιπλέον, πολλές από τις πίστες που απομένουν ευνοούν τη McLaren.

Επομένως, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι οι δύο οδηγοί θα αφήσουν μια τέτοια ευκαιρία να χαθεί και ο Μαξ Φερστάπεν θα σηκώσει τον τίτλο νούμερο 5 στην καριέρα του.