Kia XCeed: Nέοι κινητήρες έως 180PS και αυτόματο κιβώτιο (pics)

Η Kia προχωρά σε μια ουσιαστική αναβάθμιση του XCeed, του πιο δημοφιλούς crossover της, εμπλουτίζοντας τη γκάμα του με νέους, προηγμένους υβριδικούς κινητήρες.

Ο βασικός κινητήρας αποδίδει 115 ίππους και συνδυάζεται είτε με μηχανικό κιβώτιο είτε με το 7DCT αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, ενώ για όσους αναζητούν περισσότερη δύναμη, διατίθενται εκδόσεις 150PS και 180PS.

Η γκάμα του XCeed προσφέρεται σε τρία επίπεδα εξοπλισμού (Premium, Platinum και GT-Line), καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις οδηγών. Έτσι, συνδυάζει σπορ χαρακτήρα, κομψή εμφάνιση και τεχνολογικές λύσεις που αυξάνουν την άνεση και την αποδοτικότητα.

Το στοιχείο που κάνει τη διαφορά είναι ότι το νέο Kia XCeed διατίθεται με αυτόματο κιβώτιο στην ίδια τιμή με το μηχανικό, δίνοντας στους αγοραστές τη δυνατότητα να απολαμβάνουν την άνεση της αυτόματης μετάδοσης χωρίς οικονομικό συμβιβασμό.

Με έντονη σχεδίαση, πλούσιο πακέτο συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης, προηγμένες λύσεις συνδεσιμότητας και κορυφαία πρακτικότητα, το ανανεωμένο Kia XCeed έρχεται πιο ολοκληρωμένο από ποτέ, δίνοντας έμφαση σε ευελιξία, επιδόσεις και στυλ.