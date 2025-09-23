Το αυτοκίνητο που έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας με 496,22 χλμ./ώρα!

Η YANGWANG, η πολυτελής μάρκα της BYD, έγραψε ιστορία καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ τελικής ταχύτητας για αυτοκίνητο παραγωγής.

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2025, στην πίστα ATP Automotive Testing Papenburg στη Γερμανία, το νέο υπεραυτοκίνητο U9 Xtreme (U9X) άγγιξε τα 496,22 χλμ./ώρα, ξεπερνώντας τόσο το ρεκόρ για ηλεκτρικό όχημα όσο και το όριο των 490,484 χλμ./ώρα που κατείχε το ταχύτερο βενζινοκίνητο μοντέλο.

Αρχικά γνωστό ως U9 Track/Special Edition, το U9X αποτελεί την κορυφαία εξέλιξη του υπάρχοντος U9 που κυκλοφορεί ήδη στην Κίνα. Χάρη σε αναβαθμισμένο σύστημα 1200V υψηλής τάσης, μπαταρία Blade λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου με ρυθμό εκφόρτισης 30C και τέσσερις ηλεκτροκινητήρες που αποδίδουν συνολικά πάνω από 3.000 ίππους, το U9X ανεβάζει τον πήχη της ηλεκτροκίνησης. Το πακέτο συμπληρώνεται από ημισλικ ελαστικά αγωνιστικών προδιαγραφών και εξελιγμένη ανάρτηση DiSus-X, ειδικά ρυθμισμένη για ακραίες συνθήκες πίστας.

Το ρεκόρ πέτυχε ο Γερμανός οδηγός αγώνων Marc Basseng, ο οποίος δήλωσε:

«Αυτό το ρεκόρ ήταν εφικτό μόνο επειδή το U9 Xtreme διαθέτει απλά απίστευτες επιδόσεις. Τεχνικά, κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Χάρη στον ηλεκτροκινητήρα, το αυτοκίνητο είναι αθόρυβο, δεν υπάρχουν μεταφορές φορτίου, και αυτό μου επιτρέπει να συγκεντρώνομαι ακόμα περισσότερο στην πίστα».

Το όνομα Xtreme προέρχεται από τη λέξη Extreme και συμβολίζει τα όρια και το απόλυτο, ενώ το γράμμα «Χ» παραπέμπει στο άγνωστο – ένα παιχνίδι εννοιών που εκφράζει τη φιλοσοφία της YANGWANG να πειραματίζεται και να ανακαλύπτει συνεχώς νέους δρόμους.

Το μοντέλο θα παραχθεί σε μόλις 30 μονάδες, καθιστώντας το εξαιρετικά σπάνιο και συλλεκτικό. Με το επίτευγμα αυτό, η YANGWANG δεν απλώς καταρρίπτει ρεκόρ, αλλά επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει βιώσιμο supercar, αποδεικνύοντας ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να συνδυάσει μηδενικούς ρύπους με επιδόσεις που μέχρι χθες φάνταζαν αδιανόητες.