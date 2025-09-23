Lexus LBX Vibrant Edition: Περισσότερες επιλογές, περισσότερη προσωπικότητα (pics)

Από το λανσάρισμά του το 2023, το Lexus LBX έφερε μια νέα, πιο «casual premium» αισθητική στη μάρκα, προσελκύοντας κοινό που αναζητά την πολυτέλεια σε compact SUV διαστάσεις.

Τώρα, η γκάμα εμπλουτίζεται με τη νέα ειδική έκδοση Vibrant Edition, η οποία έρχεται να δώσει ακόμα περισσότερη ένταση στο στυλ και την εξατομίκευση.

Όπως μαρτυρά και το όνομά της, η Vibrant Edition ξεχωρίζει με έντονες σχεδιαστικές λεπτομέρειες που αναδεικνύουν τον σπορ χαρακτήρα του LBX. Στοιχεία όπως οι 18άρες ζάντες αλουμινίου σε μαύρο ματ, τα σπόιλερ εμπρός και πίσω σε μαύρη απόχρωση, το φινίρισμα piano black στους προφυλακτήρες και το μαύρο χρώμιο στη μάσκα –εμπνευσμένο από το πρωτότυπο LBX RR Morizo– προσδίδουν μια πιο δυναμική εικόνα.

Η παλέτα περιλαμβάνει νέους χρωματικούς συνδυασμούς: διχρωμία με οροφή και κολόνες σε Astral Black και αμάξωμα σε Ruby Red ή Sonic Quartz, καθώς και μονοχρωμία σε Astral Black. Την ξεχωριστή υπογραφή της έκδοσης ολοκληρώνει το έμβλημα Vibrant Edition στις πίσω κολόνες.

Στο εσωτερικό, η αίσθηση πολυτέλειας συνδυάζεται με έντονο σπορ χαρακτήρα. Μαύρο δέρμα ημι-ανιλίνης «σπάει» από λεπτομέρειες σε Dark Rose στα μαξιλάρια, τις επενδύσεις γονάτων και την κεντρική κονσόλα, ενώ οι διπλές ραφές Tatami σε κόκκινο και οι ζώνες ασφαλείας στην ίδια απόχρωση ενισχύουν την premium ατμόσφαιρα.

Στον εξοπλισμό συναντάμε ηλεκτρικό κάθισμα οδηγού με 8 ρυθμίσεις, φωτισμό ατμόσφαιρας 64 χρωμάτων, ασύρματο φορτιστή, σύστημα καθαρισμού αέρα nanoe-X και paddles αλλαγής ταχυτήτων.

Κάτω από το καπό, η νέας γενιάς υβριδική τεχνολογία Lexus συνδυάζει κινητήρα 1,5 λίτρων με απόδοση 136 ίππων. Με compact διαστάσεις, ευελιξία χάρη σε ακτίνα στροφής 10,4 μέτρων και ψηλή θέση οδήγησης, το LBX Vibrant Edition είναι σχεδιασμένο για την καθημερινή κίνηση στην πόλη.

Η νέα ειδική έκδοση θα παραχθεί σε περιορισμένο αριθμό μονάδων από τον Σεπτέμβριο 2025 έως τον Μάιο 2026.