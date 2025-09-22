Σάρωσε ο Ηλιόπουλος στην Πορταριά, στην κατηγορία Formula Saloon

Εντυπωσιακή νίκη πέτυχε ο Μάριος Ηλιόπουλος στην ανάβαση Πορταριάς.

Μεγάλος νικητής στην ανάβαση Πορταριάς την Κυριακή, στην κατηγορία Formula Saloon αναδείχτηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ και πολυπρωταθλητής οδηγός του Ford Fiesta, σημείωσε τον καλύτερο χρόνο ημέρας μεταξύ των 97 συμμετεχόντων του αγώνα, ενώ με το εξαιρετικό του πέρασμα στη διάρκεια του δεύτερου σκέλους σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 2:44:79 και «άγγιξε» το ρεκόρ της διαδρομής, (που έχει σημειωθεί το 2022 από τον Πασχάλη Χατζημάρκο με χρόνο 2:44:53).

Μετά τον τερματισμό του, ο Ηλιόπουλος δεν έκρυψε τη χαρά του για την επιτυχία, ενώ επιβιβάστηκε αμέσως σε ελικόπτερο με προορισμό τη Λάρισα, για τον αγώνα της ΑΕΚ.