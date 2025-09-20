Φερστάπεν: «Ήταν δύσκολο να κάνω καλό γύρο, δεν είχα τα σωστά ελαστικά»

O Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing κατάφερε να πάρει την pole position στις κατατακτήριες δοκιμές του Μπακού και μετά το τέλος του αγώνα αναφέρθηκε ελαστικά του μονοθεσίου του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ήταν μεγάλες κατατακτήριες δοκιμές με τόσες κόκκινες σημαίες. Ήταν πολύ δύσκολο να κάνεις ένα γρήγορο γύρο γιατί μπορεί τα ελαστικά να μην είναι έτοιμα ή να διακοπεί η διαδικασία λόγω κόκκινης σημαίας. Ειδικά στο Q3 αυτό ήταν ζόρικο με τη βροχή. Στον τελευταίο γύρο πίεσα. Δεν ήμουν με τα ελαστικά που θα ήθελα. Με τις κόκκινες σημαίες ξέμεινα από ελαστικά. Είμαι χαρούμενος με το τριήμερο, βελτιωνόμασταν συνεχώς από το FP1».

Για αν περίμενε να πάρει αυτό το αποτέλεσμα δήλωσε: «Ήμασταν ξεκάθαρα στη μάχη της pole position. Το Q3 είναι δύσκολο για όλους. Από τη Μόντσα έχουμε βελτιωθεί και κάνουμε καλή δουλειά. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι».

Για το τι περιμένει στην αυριανή μάχη είπε: «Ο αγώνας θα είναι μεγάλος, θέλω να κάνω τον αγώνα μου. Πρέπει να προσέξουμε τα ελαστικά γιατί εδώ πιέζονται αρκετά».