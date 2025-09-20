Μηχανική βλάβη στο Ford Fiesta του Ηλιόπουλου στην Ανάβαση Πορταριάς

Απρόοπτο υπήρξε με το Ford Fiesta του Μάριου Ηλιόπουλου στην 44η Ανάβαση Πορταριάς, 5ο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων καθώς έβγαλε μηχανική βλάβη.

Πιο συγκεκριμένα ο διοικητικής ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ και πρωταθλητής αναβάσεων αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τις χρονομετρημένες δοκιμές, λόγω μηχανικής βλάβης στο Ford Fiesta. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τους διοργανωτές «μια μηχανική βλάβη στο Ford Fiesta του “Mario” στη Κ1 έχει ως αποτέλεσμα να διακοπεί η διαδικασία των πρώτων χρονομετρημένων δοκιμαστικών της “44ης Ανάβαση Πορταριάς HillClimb Portaria” προκειμένου να καθαριστούν τα υγρά του αυτοκινήτου από τη διαδρομή».