Πιο συγκεκριμένα ο διοικητικής ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ και πρωταθλητής αναβάσεων αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τις χρονομετρημένες δοκιμές, λόγω μηχανικής βλάβης στο Ford Fiesta. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τους διοργανωτές «μια μηχανική βλάβη στο Ford Fiesta του “Mario” στη Κ1 έχει ως αποτέλεσμα να διακοπεί η διαδικασία των πρώτων χρονομετρημένων δοκιμαστικών της “44ης Ανάβαση Πορταριάς HillClimb Portaria” προκειμένου να καθαριστούν τα υγρά του αυτοκινήτου από τη διαδρομή».
Μηχανική βλάβη στο Ford Fiesta του Ηλιόπουλου στην Ανάβαση Πορταριάς