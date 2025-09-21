Renault: Το ‘Ledéfilérenault® the carwalk’ανακαλύπτει ξανά τα Ηλύσια Πεδία

Τα εγκαίνια του ‘ledéfilérenault® the carwalk’αποτελούν το επόμενο βήμα στην ανανέωση της μάρκας, και αντανακλούν τη φιλοδοξία της να «ξαναγράψει την αστική και πολιτιστική ιστορία της Renault στα Ηλύσια Πεδία».

Σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές της, η Renault αποφάσισε να παραμείνει στην πιο όμορφη λεωφόρο του κόσμου, ανοίγοντας ένα Hub αφιερωμένο στην κινητικότητα και την popκουλτούρα. Αυτή η αποφασιστική επιλογή τονίζει τις φιλοδοξίες της Renault να μιλήσει στην καρδιά ενός έθνους που είναι ανοιχτό στον κόσμο και να αντιμετωπίσει τις σαρωτικές αλλαγές που βιώνει η αυτοκινητοβιομηχανία σήμερα.

Το νέο αυτό ορόσημο δείχνει το πώς βλέπει η Renault το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας: μια καθηλωτική εμπειρία που παραπέμπει μεν στο παρελθόν, εκπροσωπεί δε ένα όραμα για το αύριο. Ένας χώρος ανοιχτός, που εμπνέει και προκαλεί ταυτόχρονα μια αίσθηση θαυμασμού. Το κτίριο αποτελεί ιστορικό ορόσημο, αφού εδώ, το 1910, οLouis Renault έγινε ο πρώτος κατασκευαστής οχημάτων που άνοιξε έκθεση αυτοκινήτων στα Ηλύσια Πεδία.

Η Renault ήταν πάντα παρούσα στον αριθμό 53 της avenue des Champs-Élysées, παρουσιάζοντας ιδέες που ζουν στη συλλογική μνήμη, όπωςηPubτης Renault της δεκαετίας του 1960 και το Atelier Renault στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Αυτοί οι διάσημοι χώροι συνέβαλαν στο να χαρακτηριστεί η Λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων ως η ωραιότερη λεωφόρος στον κόσμο.

Μετά από τρία χρόνια εργασιών, αυτή η εμβληματική έκθεση, όντας ολοκληρωτικά αναγεννημένη, παρουσιάζει μία νέα ταυτότητα που παίζει το ρόλο ενός Hub, αφιερωμένου στην pop κουλτούρα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ένας σύγχρονος, πολύπλευρος κόμβος, που δίνει πνοή στην pop κουλτούρα της αυτοκινητοβιομηχανίας

Πολύ περισσότερο από μια απλή έκθεση, το ‘ledéfilérenault® the carwalk’ είναι ένας σύγχρονος χώρος που καλύπτει μια έκταση άνω των 2.260 τ.μ. στο κέντρο των Ηλυσίων Πεδίων, όντας σχεδιασμένος ως εργαστήριο για τις λύσεις κινητικότητας του αύριο. Οι ρευστές σχεδιαστικές του γραμμές συμβάλλουν στη δημιουργία μιας φιλικής ατμόσφαιρας, ενθαρρύνοντας τους επισκέπτες να περπατήσουν και να εξερευνήσουν τους διάφορους χώρους: έναν ‘openair’ κεντρικό χώρο, ένα κατάστημα με merchandizeτης μάρκας, το The Originals, ένα καφέ στην ταράτσα και μια σπειροειδή ράμπα που παρουσιάζονται τα οχήματα της σύγχρονης γκάμας, καθώς και εμβληματικά μοντέλα και πρωτότυπα.

Με το προσωνύμιο “carwalk” – που παραπέμπει στο “catwalk” από τον κόσμο των επιδείξεων της υψηλής ραπτικής – η ράμπα σε μορφή σπιράλ στο κέντρο του οικοδομήματος, αναδεικνύει την έμπνευση. Θυμίζει έναν ατελείωτο, ελικοειδή δρόμο, μήκους 170 μέτρων, και αποτελεί επίσης μια αλληγορία του αυτοκινητόδρομου, υποδηλώνοντας το μέγεθος της εκφραστικότητας των δημιουργιών της Renault. Με κλίση κάτω από 4%, η ράμπα είναι προσβάσιμη σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ, έχοντας πάντα τον επισκέπτη στο επίκεντρο.

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε επίσης στη σχεδίαση του σήματος της Renault. Κρεμασμένα από τον τελευταίο όροφο με θέα τα Ηλύσια Πεδία, δύο τεράστια ατσάλινα διαμάντια κινούνται αργά στο χώρο, ενώνοντας κάθε στιγμή τις δυνάμεις τους. Με αυτή την εντυπωσιακή έκθεση, η μάρκα επιδιώκει να ζωντανέψει την οπτική της ταυτότητα, δημιουργώντας ένα αέναο παιχνίδισμα αρχιτεκτονικών λεπτομερειών από το σχήμα του εμβλήματός της. Αυτή η προσέγγιση είναι επίσης ορατή και στην επένδυση των τοίχων, η οποία διαθέτει γεωμετρικά σχήματα διαμαντιών, μια συμβολική και οπτικά εντυπωσιακή εφαρμογή με το έμβλημα.

Μοναδική αρχιτεκτονική από τον Franklin Azzi

Επιλεγμένος μεταξύ τεσσάρων διάσημων αρχιτεκτονικών γραφείων, ο Franklin Azziεξέλιξε ένα φιλόδοξο όραμα, που αντανακλά το DNAτης Renault.

Για αυτό το έργο, η προσέγγισή του ήταν μοναδική: μινιμαλιστική εξωτερική εμφάνιση – καθαρές γραμμές με μεγάλη γυάλινη πρόσοψη 185 τ.μ. χωρίς οπτικά εμπόδια – και ένα ριζοσπαστικό εσωτερικό, οργανωμένο γύρω από το διάδρομο ή την σπιράλ ράμπα.

Από την αρχή, ο FranklinAzzi ήθελε να δημιουργήσει μια διαδρομή στο κέντρο του‘ledéfilérenault® the carwalk’, εκμεταλλευόμενος τις μοναδικές δυνατότητες του χώρου. Αναδεικνύοντας τους ψηλούς, ρευστούς όγκους, ο Azzi δημιούργησε ένα καθαρό, λιτό εσωτερικό, με εντυπωσιακές αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες. Αντλώντας έμπνευση από μουσεία και κέντρα τέχνης, ξεκίνησε να δημιουργεί ένα κτίριο μοναδικού αρχιτεκτονικού στυλ. Αναζήτησε όμως και βρήκε και άλλες πηγές έμπνευσης από τα σχέδια αρχιτεκτόνων που έχουν αφήσει το στίγμα τους στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Από το πλαίσιο που στηρίζει την ράμπα, το οποίο περιλαμβάνει σύνθετα γύψινα καλούπια, μέχρι τις δρύινες επενδύσεις των στηριγμάτων και τα στοιχεία που την κρατούν κρεμασμένη από τον θόλο, κάθε στοιχείο αποτελεί μέρος αυτού του μοναδικού χώρου, συμβάλλοντας στο φως, την κίνηση και την εμπειρία των αισθήσεων.

Premium, κομψά και φιλικά προς το περιβάλλον υλικά

Η γαλλική φινέτσα παίζει κυρίαρχο ρόλο στην ιδέα τουcarwalk. Μια ποιότητα που αντικατοπτρίζεται στην αρχιτεκτονική, το φινίρισμα και τα υλικά. Η ήρεμη κομψότητα των υλικών (ανοιχτόχρωμη δρυς, quartz σκυρόδεμα, γύψος απευθείας πάνω στην ράμπα, μεταλλικές κατασκευές σε γκρι χάλυβα, κ.λπ.), δημιουργούν ένα εκλεπτυσμένο και hightechφινίρισμα. Η κρεμαστή ράμπα με το γύψινο επίχρισμα είναι ένα θαύμα δεξιοτεχνίας, δουλεμένη στο χέρι από ομάδα εξειδικευμένων μαστόρων, ενώ η ξύλινη επένδυση στους τοίχους θυμίζει το διάσημο έμβλημα της Renault με τα διαμάντια.

Υιοθετώντας μια οικολογικά υπεύθυνη προσέγγιση, ο φωτισμός ακολουθεί και αυτός την minimalπροσέγγιση, τονίζοντας διακριτικά, αλλά χωρίς να υπερισχύει, την εσωτερική αρχιτεκτονική. Η χρήση του ξύλου προσθέτει μια ευχάριστη αίσθηση ζεστασιάς, βελτιώνοντας την ακουστική άνεση και συμβάλλοντας στην ισορροπία μεταξύ μινιμαλιστικής αισθητικής και φιλικής ατμόσφαιρας.

Το ‘Ledéfilérenault® the carwalk’σχεδιάστηκε ως ένα πολιτιστικό hub, με σαφείς παραπομπές στην τέχνη, τη μόδα, τη μουσική και τη λογοτεχνία. Όλοι αυτοί οι παράγοντες το καθιστούν μέρος ενός τυπικά γαλλικού τρόπου ζωής, που είναι επίσης θεμελιώδης για την ταυτότητα της Renault.

Ευχάριστος και εύκολα διαμορφώσιμος, χώρος διαβίωσης

Το Ledéfilérenault® the carwalkσχεδιάστηκε για να προσελκύσει κάθε είδος κοινού, με μια σειρά από εκδηλώσεις που αλλάζουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε για τα αυτοκίνητα. Με λίγα λόγια, είναι ένας ζωντανός, ανοιχτός χώρος που αποδεσμεύεται πλήρως από την έννοια της απλής έκθεσης αυτοκινήτων, παρόλο που περιλαμβάνει πολλά ιστορικά μοντέλα και πρωτότυπα. Σχεδιασμένο για να ακολουθεί τις τάσεις της εποχής του, το carwalk είναι μια αρθρωτή έκθεση, ικανή να φιλοξενήσει εκθέσεις, συναυλίες, προβολές, συνέδρια, εργαστήρια κ.λπ. Η ράμπα, τα πατάρια, ο ανοιχτός κεντρικός χώρος και η ζώνη VIP "Place des Libertés", είναι πλατφόρμες έτοιμες να μετατραπούν σε σκηνές, γκαλερί ή χώρους συζήτησης, με δυνατότητα φιλοξενίας πολυάριθμων συμμετεχόντων.

Η Renault επιθυμεί να καταστήσει τον εξωτερικό περίβολο, έναν δημοφιλή χώρο τόσο για τους τουρίστες όσο και για τους Παριζιάνους, παίζοντας ρόλο στη μεταμόρφωση των Ηλυσίων Πεδίων, μέσω μίας νέας προσέγγισης στην αστική ζωή, αναλαμβάνοντας πολιτιστικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες.