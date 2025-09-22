Skoda Fabia σε απίστευτη τιμή ή με 130 ευρώ το μήνα (vid)

Η Skoda λανσάρει τη νέα της τηλεοπτική καμπάνια ελληνικής παραγωγής, με πρωταγωνιστές το ανανεωμένο Fabia και τον Χρυσό Ολυμπιονίκη και Παγκόσμιο Πρωταθλητή Μίλτο Τεντόγλου.

Με έντονη κινηματογραφική προσέγγιση, η καμπάνια αποτυπώνει τον εκρηκτικό χαρακτήρα και τις επιδόσεις του μοντέλου, εμπνεόμενη από μια μυθική μορφή που συμβολίζει πάθος και αστείρευτη δύναμη. Ένα ταξίδι γεμάτο ένταση και νέες εμπειρίες που ζωντανεύει σε κάθε διαδρομή.

Στο πλαίσιο των 130 χρόνων ιστορίας της μάρκας, το Fabia διατίθεται με μηνιαία δόση από 130€, 0% επιτόκιο και τιμή εκκίνησης 16.950€, θέτοντας νέα στάνταρ στην κατηγορία.

Η επιλογή του Μίλτου Τεντόγλου, μιας κορυφαίας προσωπικότητας του παγκόσμιου αθλητισμού, ενισχύει την αξιοπιστία και το κύρος του μηνύματος, καθιστώντας το Fabia το σημείο αναφοράς για τους οδηγούς που αναζητούν επιδόσεις, ποιότητα και αυθεντικότητα.

Με την Skoda στην 3η θέση πωλήσεων στην Ευρώπη το α’ εξάμηνο του 2025, η επιτυχία του Fabia έρχεται να επιβεβαιώσει τη δυναμική της μάρκας, συνδυάζοντας το πλούσιο παρελθόν με το όραμα του μέλλοντος.