Η HYUNDAI πλαισιώνει για 3η συνεχόμενη χρονιά την Art Athina

Για 3η συνεχόμενη χρονιά, η Hyundai Ελλάς δίνει το παρόν στην Έκθεση ArtAthina2025 που θα διεξαχθεί από τις 18 μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου 2025, φέρνοντας αυτή τη φορά την παράδοση της Κορέας στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο «Κορεάτικο» κήπο η εταιρία φιλοξενεί μια ακόμη ξεχωριστή έκθεση έργων τέχνης στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου Μεγάρου. Εμπνευσμένη από την κορεάτικη τέχνη του χαρτιού Hanji, η Hyundaiσυνεργάζεται φέτος με τον Στρατή Ταυλαρίδη, έναν καταξιωμένο καλλιτέχνη της τεχνικής papercutκαι παρουσιάζουν από κοινού χειροποίητα έργα φτιαγμένα εξ ολοκλήρου από ευαίσθητο χειροποίητο χαρτί, ασιατικής προέλευσης, κομμένο προσεκτικά με το χέρι. Για τη δημιουργία των έργων, ο καλλιτέχνης άντλησε έμπνευση από την κορεάτικη κουλτούρα και την αισθητική της Hyundai – της μάρκας που ενσαρκώνει το όραμά της για ανθρωποκεντρική πρόοδο μέσα από την υψηλή τεχνολογία, την προσοχή στη λεπτομέρεια και τον σεβασμό προς το περιβάλλον.

Τα αμιγώς ηλεκτρικά Hyundai INSTER και INSTER Cross, κοσμούν τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της εταιρείας, ολοκληρώνοντας τον διάλογο ανάμεσα στην παράδοση και την καινοτομία, τη φύση και την τεχνολογία, την Ανατολή και τη Δύση.

Ο κος Ταυλαρίδης δήλωσε σχετικά: «Εμπνευσμένος από το Hyundai INSTER, δημιούργησα ένα νέο έργο που συνδυάζει το design, την κίνηση και το φως. Για μένα, αυτή η έκθεση είναι μια αντανάκλαση της ίδιας ιδέας που εκπροσωπεί το Hyundai INSTER: ότι το αύριο μπορεί να είναι όμορφο, λειτουργικό και ανθρώπινο».

Με την κομψή, συμπαγή μορφή του και τα έξυπνα χαρακτηριστικά του, το Hyundai INSTER αντανακλά μια φιλοσοφία κινητικότητας εμπνευσμένη τόσο από τους ρυθμούς της αστικής ζωής, όσο και από την αρμονία με τη φύση που συναντάται στην κορεάτικη παράδοση. Επαναπροσδιορίζει τη βιωσιμότητα όχι μόνο ως λειτουργία, αλλά και ως μορφή – τον σχεδιασμό ως σκοπό, την κίνηση ως συνειδητή εμπειρία.