Η Geely τράβηξε τα βλέμματα στη ΔΕΘ

Η Geely ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία τη συμμετοχή της στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στην Auto Thessaloniki 2025, προσελκύοντας τα βλέμματα και το έντονο ενδιαφέρον του κοινού με το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό SUV Geely EX5.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, το περίπτερο της Geelyαποτέλεσε πόλο έλξης γιαχιλιάδες επισκέπτες,οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το νέο μοντέλο, να ενημερωθούν για τις τεχνολογικές του καινοτομίες και να ανακαλύψουν την κορυφαία άνεση, την πρακτικότητα και την προηγμένη συνδεσιμότητα που προσφέρει. Ο κομψός σχεδιασμός του, σε συνδυασμό με την λειτουργικότητα και τις υψηλές αποδόσεις, το ανέδειξαν σε σημείο αναφοράς της έκθεσης.

Το GeelyEX5 ενσαρκώνει τον ιδανικό συνδυασμό τεχνολογικής αρτιότητας, άνεσης και δυναμικής οδήγησης, καθιστώντας την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή και ελκυστική από ποτέ. Με το πρωτοποριακό πρόγραμμα Freedom 100 και τιμή εκκίνησης από €29.990, συμπεριλαμβανομένου και του οφέλους από το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», η Geelyανοίγει νέους δρόμους για την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα.

Ο Θανάσης Κονιστής, Γενικός Διευθυντής της GEOMobilityHellas, του επίσημου εισαγωγέα της Geely στην Ελλάδα, δήλωσε: «Η παρουσία μας στην 89η ΔΕΘ αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία να μοιραστούμε με το ελληνικό κοινό το όραμα μας για το μέλλον της αυτοκίνησης. Το GeelyEX5 δεν είναι απλά ένα ακόμαSUV, αλλά ένα πρωτοποριακό ηλεκτρικό μοντέλο που συνδυάζει καινοτομία, ασφάλεια, πρακτικότητα και πολυτέλεια, σε τιμή που το τοποθετεί στην κορυφή των επιλογών της κατηγορίας του. Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για την ανταπόκριση του κοινού στην Auto Thessaloniki 2025 και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ελληνική αγορά, φέρνοντας τεχνολογίες που κάνουν την καθημερινή ζωή πιο εύκολη, ασφαλή και συναρπαστική, αλλά και την σύγχρονη αυτοκίνηση ακόμα πιο προσιτή».

Η Geely είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο δυναμικούς ομίλους της αυτοκινητοβιομηχανίας παγκοσμίως,με ισχυρό αποτύπωμα στην ηλεκτροκίνηση και τη βιώσιμη κινητικότητα. Η συμμετοχή της στην AutoThessaloniki 2025, υπογράμμισε τη στρατηγική της να επενδύει διαρκώς στην καινοτομία και να προσφέρει στο ελληνικό κοινό επιλογές βιώσιμης κινητικότητας που συνδυάζουν τεχνολογία, σιγουριά, άνεση και προσιτή πολυτέλεια.