MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Βρήκαν... τοίχο Πιάστρι-Νόρις, «ψάχνει» την pole η Ferrari στο «αγαπημένο» Μπακού (vids)

Auto - Moto
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές της Παρασκευής στο πλαίσιο του Grand Prix στο Αζερμπαϊτζάν (19-21 Σεπτεμβρίου), ένα σιρκουί πόλης που μπορεί να αναδείξει νικητή από το... Σάββατο. Ο Σαρλ Λεκλέρκ έχει εκκινήσει πρώτος στους τελευταίους τέσσερις αγώνες εκεί και μένει να δούμε αν κάποιος του «σπάσει» το σερί.

Πρώτα οι McLaren και στη συνέχεια τα Ferrari έκαναν το «1-2» στα «FP» της Παρασκευής στην πίστα του Μπακού, όπου ο ήλιος «κρύφτηκε» μετά το πρώτο practice. Σταθεροί οι Σαρλ Λεκλέρκ και Τζορτζ Ράσελ, με τον Λιούις Χάμιλτον να κατακτά το «FP2» με την 13η θέση στο «FP1». Ο Βρετανός ξέρει την παράδοση του Μονεγάσκου και αισιοδοξεί...

Από τον δεύτερο κύκλο των δοκιμών (FP2), δεν έλειψαν και οι επαφές με τους τοίχους, όπως εκείνες των Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις, σε ένα τριήμερο σημαντικό για τη McLaren, καθώς είναι πιθανό να στεφθεί back-2-back πρωταθλήτρια στους κατασκευαστές.

Στα... παράδοξα μπορεί να συμπεριληφθεί ότι ο αριστερός καθρέπτης (σ.σ. όχι η βάση του) του Άλεξ Άλμπον ξεκόλλησε κατά τη διάρκεια του «FP1»!

Δείτε τους χρόνους των οδηγών στις δοκιμές της Παρασκευής και εικόνες. Η «μάχη» της pole position δείχνει ανοιχτή και θα αρχίσει στις 15:00 ώρα Ελλάδας:

Βρήκαν... τοίχο Πιάστρι-Νόρις, «ψάχνει» την pole η Ferrari στο «αγαπημένο» Μπακού (vids)