Η F1 σκέφτεται ανατροπή-σοκ για το 2027: Πιάστρι και Χάμιλτον βγαίνουν μπροστά

Η Formula 1 ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο και ήδη προκαλεί θύελλα αντιδράσεων. Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Chris Medland, η FIA και η FOM εξετάζουν το ενδεχόμενο να εισάγουν σύστημα reverse grid στους αγώνες sprint από το 2027, ανατρέποντας όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για τη σειρά εκκίνησης.

Οι sprint αγώνες, που ξεκίνησαν το 2021 ως πειραματικό «συμπλήρωμα» σε τρία Grand Prix και πλέον έχουν φτάσει τους έξι, ενδέχεται να διπλασιαστούν σε 12 το 2027. Το σενάριο προβλέπει αναστροφή της κατάταξης των πρώτων 10 στις κατατακτήριες, ώστε να εκκινούν από την αντίστροφη σειρά στο sprint του Σαββάτου. Μια ιδέα που εδώ και χρόνια υποστηρίζει ανοικτά ο CEO της F1, Στέφανο Ντομενικάλι, αλλά που ουδέποτε εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Μόνο που αυτή τη φορά, η αντίδραση από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές ήταν άμεση και σφοδρή.

Ο Όσκαρ Πιάστρι, πρωτοπόρος της φετινής βαθμολογίας με τη McLaren, δεν άφησε περιθώρια παρερμηνειών: «Οι reverse grids… ίσως ακούγονται ενδιαφέρουσες, αλλά είναι κακή ιδέα. Από καθαρά αγωνιστικής και ανταγωνιστικής πλευράς, το τελευταίο που θέλουμε είναι να κρίνονται αποτελέσματα πρωταθλήματος έτσι. Στην F1 δεν υπάρχει επόμενο βήμα, δεν είμαστε εδώ για να δείξουμε ότι αξίζουμε προαγωγή όπως στη F2/F3, είμαστε εδώ για να γίνουμε πρωταθλητές».

Ανάλογη στάση είχε κρατήσει και ο Λιούις Χάμιλτον όταν η ίδια ιδέα είχε πέσει στο τραπέζι το 2019, τότε που η Mercedes κυριαρχούσε. Ερωτηθείς στη Σιγκαπούρη για το ενδεχόμενο εφαρμογής reverse grid, είχε απαντήσει φανερά ενοχλημένος:

«Δεν ξέρω καν τι να πω. Οι άνθρωποι που το προτείνουν δεν ξέρουν τι λένε».

Δίπλα του, ο τότε οδηγός της Ferrari Σεμπάστιαν Φέτελ είχε σχολιάσει με χαρακτηριστική άνεση: «Ειλικρινά πιστεύω ότι είναι τελείως βλακεία. Αν θέλεις να βελτιώσεις το θέαμα, δεν κολλάς “μπαλώματα”, αλλά φέρνεις πιο κοντά τις ομάδες για να υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν ξέρω ποιος “διάνοια” το σκέφτηκε, αλλά είναι εντελώς λάθος προσέγγιση».

Ο Χάμιλτον είχε ξεσπάσει σε γέλια και συμφώνησε: «Αυτό ακριβώς είπα κι εγώ!».

Το μήνυμα των οδηγών είναι σαφές: η F1 χρειάζεται μάχη στην πίστα, όχι τεχνητές ανατροπές. Κι αν το σχέδιο για reverse grids προχωρήσει, όλα δείχνουν πως η σύγκρουση δεν θα αργήσει να έρθει.