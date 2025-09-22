KGM Musso EV: το «ρινοκεράκι» των ηλεκτρικών pick-up (pics)

Η KGM αποκαλύπτει το νέο, πανίσχυρο Musso EV: ένα crossover pick-up που παντρεύει την οικονομία ενός EV, την ευελιξία ενός pick-up και την άνεση/SUV φινέτσα, ένα all-in-one εργαλείο για δουλειά και απόδραση.

Το Musso EV κάθεται στην κορυφή της οικογένειας Musso, συνεχίζοντας το DNA του θρυλικού SUV Musso και του πρώτου lifestyle pick-up της Κορέας, Musso Sports.

Το όνομα Musso (από το κορεάτικο Muso = ρινόκερος) συμβολίζει ισχύ και αυτοπεποίθηση. Η πορεία από Sports → Actyon Sports → Korando Sports → Musso/Musso Grand οδηγεί σήμερα στο ηλεκτρικό Musso EV, που ανοίγει νέο κεφάλαιο για τα κορεατικά pick-up.

Καθαρή EV αισθητική με κλειστή, έντονη μάσκα και οριζόντια LED DRL .

Διπλοί LED προβολείς με τρισδιάστατες λεπτομέρειες, 3D γρίλια και προστατευτικές ποδιές.

Δυναμικό προφίλ με τονισμένους θόλους, ζάντες 17’’ diamond cut , προστατευτικά στις πόρτες.

Πίσω μέρος με μεγάλο λογότυπο KGM , LED φωτιστικά και πλαϊνά σκαλοπάτια στον προφυλακτήρα για εύκολη πρόσβαση.

Έξι χρώματα αμαξώματος (Grand White, Blazing Gold, Amazonia Green, Ultra Marine, Marble Gray, Space Black) και εσωτερικό μαύρο/καφέ/γκρι.

Καμπίνα: slim & wide, high-tech και άνετη

Πανοραμική διάταξη διπλής οθόνης 12,3" + 12,3" , πλατφόρμα Athena 2.0 για ταχύ και διαισθητικό AVNT.

D-cut τιμόνι , ambient light 32 χρωμάτων , premium LED φωτισμός.

Ανασχεδιασμένη κεντρική κονσόλα με ασύρματη φόρτιση , έξυπνους αποθηκευτικούς χώρους.

Άνετοι πίσω χώροι : μεγάλο μήκος ποδιών, ύψος κεφαλιού 1.002 χλστ. , ανακλίσεις έως 32° , διάταξη 60:40 .

Θερμαινόμενα/αεριζόμενα καθίσματα, εμπρός ηλεκτρικές ρυθμίσεις 8 θέσεων με στήριξη μέσης.

Ηλεκτρική καρδιά & αυτονομία

Μπαταρία LFP 80,6 kWh , αυτονομία έως 419,6 km (2WD) ή 379 km (4WD) .

Αντοχή πιστοποιημένη σε 7 αυστηρά safety tests (διάτρηση, συμπίεση, θερμική φόρτιση κ.ά.).

CTP (Cell-to-Pack) για υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και ασφάλεια.

Ανάκτηση ενέργειας τριών επιπέδων από paddles, με έξυπνη προσαρμογή ανάλογα με κυκλοφορία/κλίσεις/κάμερες ταχύτητας.

Ταχεία φόρτιση 300 kW: από 20% σε 80% ~31’, δυνατότητα V2L για ρεύμα σε κάμπινγκ/εργοτάξιο.

Επιδόσεις & ικανότητες

Ηλεκτροκινητήρας 152,2 kW , 207 PS , 339 Nm .

AWD με συνεχές monitoring τροχών για σταθερότητα σε κάθε έδαφος.

Ρυμούλκηση 1,8 τόνων με Trailer Sway Control .

Off-road γωνίες : προσέγγιση 20,2° , αναχώρηση 24,3° , απόσταση από έδαφος 181,4 χλστ.

Αυτορυθμιζόμενη ανάρτηση για σταθερό ύψος ανεξάρτητα από φορτίο.

Χώρος φόρτωσης έως 500 kg, πίσω πόρτα αντοχής 150 kg.

Ασφάλεια & NVH

78% χάλυβας υπερυψηλής αντοχής στο αμάξωμα και 8 αερόσακοι .

Εκτεταμένη ηχομόνωση (κολώνες A/B/C, πάτωμα, οροφή) για ησυχία επιπέδου SUV.

ADAS πλήρες πακέτο: IACC (adaptive cruise), 3D surround view, BSD 4 γωνιών, AEB, FCW, CLKA, LDW/DAW/ISA, SEW, RCTA/RCTW κ.ά.

Infotainment & καθημερινότητα

Android Auto / Apple CarPlay , διζωνικός κλιματισμός, After-Blow για αποφυγή υγρασίας/οσμών.

Ασύρματη φόρτιση, USB-C, θερμαινόμενο τιμόνι, έξυπνο κλείδωμα/ξεκλείδωμα με ανίχνευση κλειδιού έως 3 μ.

Mε μια ματιά

Στοιχείο Τιμή Διαστάσεις (Μ/Π/Υ) 5.160 / 1.920 / 1.740 mm Μεταξόνιο 3.150 mm Μπαταρία LFP 80,6 kWh Ισχύς / Ροπή 207 PS / 339 Nm Κίνηση 2WD ή AWD Αυτονομία (WLTP) 419,6 km (2WD) / 379 km (4WD) Φρένα Αεριζ. δίσκοι / δίσκοι Ανάρτηση ΜακΦέρσον / Πολλαπλών συνδέσμων Ελαστικά 245/60 R17 Ρυμούλκηση 1.800 kg Φόρτωση καρότσας έως 500 kg

Το KGM Musso EV αναμένεται στην ελληνική αγορά μέσα στο 2026. Ένα ηλεκτρικό pick-up που δεν «συμβιβάζεται»: δουλειά τις καθημερινές, περιπέτεια τα Σαββατοκύριακα και ησυχία στην καμπίνα σαν καλό SUV.