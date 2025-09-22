MENU
kgmmusso
Χρόνος ανάγνωσης 4’

KGM Musso EV: το «ρινοκεράκι» των ηλεκτρικών pick-up (pics)

Auto - Moto
0
Η KGM αποκαλύπτει το νέο, πανίσχυρο Musso EV: ένα crossover pick-up που παντρεύει την οικονομία ενός EV, την ευελιξία ενός pick-up και την άνεση/SUV φινέτσα, ένα all-in-one εργαλείο για δουλειά και απόδραση.

Το Musso EV κάθεται στην κορυφή της οικογένειας Musso, συνεχίζοντας το DNA του θρυλικού SUV Musso και του πρώτου lifestyle pick-up της Κορέας, Musso Sports.
Το όνομα Musso (από το κορεάτικο Muso = ρινόκερος) συμβολίζει ισχύ και αυτοπεποίθηση. Η πορεία από Sports → Actyon Sports → Korando Sports → Musso/Musso Grand οδηγεί σήμερα στο ηλεκτρικό Musso EV, που ανοίγει νέο κεφάλαιο για τα κορεατικά pick-up.

kgmmusso2

  • Καθαρή EV αισθητική με κλειστή, έντονη μάσκα και οριζόντια LED DRL.

  • Διπλοί LED προβολείς με τρισδιάστατες λεπτομέρειες, 3D γρίλια και προστατευτικές ποδιές.

  • Δυναμικό προφίλ με τονισμένους θόλους, ζάντες 17’’ diamond cut, προστατευτικά στις πόρτες.

  • Πίσω μέρος με μεγάλο λογότυπο KGM, LED φωτιστικά και πλαϊνά σκαλοπάτια στον προφυλακτήρα για εύκολη πρόσβαση.

  • Έξι χρώματα αμαξώματος (Grand White, Blazing Gold, Amazonia Green, Ultra Marine, Marble Gray, Space Black) και εσωτερικό μαύρο/καφέ/γκρι.

Καμπίνα: slim & wide, high-tech και άνετη

  • Πανοραμική διάταξη διπλής οθόνης 12,3" + 12,3", πλατφόρμα Athena 2.0 για ταχύ και διαισθητικό AVNT.

  • D-cut τιμόνι, ambient light 32 χρωμάτων, premium LED φωτισμός.

  • Ανασχεδιασμένη κεντρική κονσόλα με ασύρματη φόρτιση, έξυπνους αποθηκευτικούς χώρους.

  • Άνετοι πίσω χώροι: μεγάλο μήκος ποδιών, ύψος κεφαλιού 1.002 χλστ., ανακλίσεις έως 32°, διάταξη 60:40.

  • Θερμαινόμενα/αεριζόμενα καθίσματα, εμπρός ηλεκτρικές ρυθμίσεις 8 θέσεων με στήριξη μέσης.

Ηλεκτρική καρδιά & αυτονομία

kgmmusso3

  • Μπαταρία LFP 80,6 kWh, αυτονομία έως 419,6 km (2WD) ή 379 km (4WD).

  • Αντοχή πιστοποιημένη σε 7 αυστηρά safety tests (διάτρηση, συμπίεση, θερμική φόρτιση κ.ά.).

  • CTP (Cell-to-Pack) για υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και ασφάλεια.

  • Ανάκτηση ενέργειας τριών επιπέδων από paddles, με έξυπνη προσαρμογή ανάλογα με κυκλοφορία/κλίσεις/κάμερες ταχύτητας.

  • Ταχεία φόρτιση 300 kW: από 20% σε 80% ~31’, δυνατότητα V2L για ρεύμα σε κάμπινγκ/εργοτάξιο.

Επιδόσεις & ικανότητες

  • Ηλεκτροκινητήρας 152,2 kW, 207 PS, 339 Nm.

  • AWD με συνεχές monitoring τροχών για σταθερότητα σε κάθε έδαφος.

  • Ρυμούλκηση 1,8 τόνων με Trailer Sway Control.

  • Off-road γωνίες: προσέγγιση 20,2°, αναχώρηση 24,3°, απόσταση από έδαφος 181,4 χλστ.

  • Αυτορυθμιζόμενη ανάρτηση για σταθερό ύψος ανεξάρτητα από φορτίο.

  • Χώρος φόρτωσης έως 500 kg, πίσω πόρτα αντοχής 150 kg.

Ασφάλεια & NVH

  • 78% χάλυβας υπερυψηλής αντοχής στο αμάξωμα και 8 αερόσακοι.

  • Εκτεταμένη ηχομόνωση (κολώνες A/B/C, πάτωμα, οροφή) για ησυχία επιπέδου SUV.

  • ADAS πλήρες πακέτο: IACC (adaptive cruise), 3D surround view, BSD 4 γωνιών, AEB, FCW, CLKA, LDW/DAW/ISA, SEW, RCTA/RCTW κ.ά.

Infotainment & καθημερινότητα

  • Android Auto / Apple CarPlay, διζωνικός κλιματισμός, After-Blow για αποφυγή υγρασίας/οσμών.

  • Ασύρματη φόρτιση, USB-C, θερμαινόμενο τιμόνι, έξυπνο κλείδωμα/ξεκλείδωμα με ανίχνευση κλειδιού έως 3 μ.

Mε μια ματιά

Στοιχείο Τιμή
Διαστάσεις (Μ/Π/Υ) 5.160 / 1.920 / 1.740 mm
Μεταξόνιο 3.150 mm
Μπαταρία LFP 80,6 kWh
Ισχύς / Ροπή 207 PS / 339 Nm
Κίνηση 2WD ή AWD
Αυτονομία (WLTP) 419,6 km (2WD) / 379 km (4WD)
Φρένα Αεριζ. δίσκοι / δίσκοι
Ανάρτηση ΜακΦέρσον / Πολλαπλών συνδέσμων
Ελαστικά 245/60 R17
Ρυμούλκηση 1.800 kg
Φόρτωση καρότσας έως 500 kg

Το KGM Musso EV αναμένεται στην ελληνική αγορά μέσα στο 2026. Ένα ηλεκτρικό pick-up που δεν «συμβιβάζεται»: δουλειά τις καθημερινές, περιπέτεια τα Σαββατοκύριακα και ησυχία στην καμπίνα σαν καλό SUV.

KGM Musso EV: το «ρινοκεράκι» των ηλεκτρικών pick-up (pics)