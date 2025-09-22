KGM Musso EV: το «ρινοκεράκι» των ηλεκτρικών pick-up (pics)

Το Musso EV κάθεται στην κορυφή της οικογένειας Musso, συνεχίζοντας το DNA του θρυλικού SUV Musso και του πρώτου lifestyle pick-up της Κορέας, Musso Sports.
Το όνομα Musso (από το κορεάτικο Muso = ρινόκερος) συμβολίζει ισχύ και αυτοπεποίθηση. Η πορεία από Sports → Actyon Sports → Korando Sports → Musso/Musso Grand οδηγεί σήμερα στο ηλεκτρικό Musso EV, που ανοίγει νέο κεφάλαιο για τα κορεατικά pick-up.
-
Καθαρή EV αισθητική με κλειστή, έντονη μάσκα και οριζόντια LED DRL.
-
Διπλοί LED προβολείς με τρισδιάστατες λεπτομέρειες, 3D γρίλια και προστατευτικές ποδιές.
-
Δυναμικό προφίλ με τονισμένους θόλους, ζάντες 17’’ diamond cut, προστατευτικά στις πόρτες.
-
Πίσω μέρος με μεγάλο λογότυπο KGM, LED φωτιστικά και πλαϊνά σκαλοπάτια στον προφυλακτήρα για εύκολη πρόσβαση.
-
Έξι χρώματα αμαξώματος (Grand White, Blazing Gold, Amazonia Green, Ultra Marine, Marble Gray, Space Black) και εσωτερικό μαύρο/καφέ/γκρι.
Καμπίνα: slim & wide, high-tech και άνετη
-
Πανοραμική διάταξη διπλής οθόνης 12,3" + 12,3", πλατφόρμα Athena 2.0 για ταχύ και διαισθητικό AVNT.
-
D-cut τιμόνι, ambient light 32 χρωμάτων, premium LED φωτισμός.
-
Ανασχεδιασμένη κεντρική κονσόλα με ασύρματη φόρτιση, έξυπνους αποθηκευτικούς χώρους.
-
Άνετοι πίσω χώροι: μεγάλο μήκος ποδιών, ύψος κεφαλιού 1.002 χλστ., ανακλίσεις έως 32°, διάταξη 60:40.
-
Θερμαινόμενα/αεριζόμενα καθίσματα, εμπρός ηλεκτρικές ρυθμίσεις 8 θέσεων με στήριξη μέσης.
Ηλεκτρική καρδιά & αυτονομία
-
Μπαταρία LFP 80,6 kWh, αυτονομία έως 419,6 km (2WD) ή 379 km (4WD).
-
Αντοχή πιστοποιημένη σε 7 αυστηρά safety tests (διάτρηση, συμπίεση, θερμική φόρτιση κ.ά.).
-
CTP (Cell-to-Pack) για υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και ασφάλεια.
-
Ανάκτηση ενέργειας τριών επιπέδων από paddles, με έξυπνη προσαρμογή ανάλογα με κυκλοφορία/κλίσεις/κάμερες ταχύτητας.
-
Ταχεία φόρτιση 300 kW: από 20% σε 80% ~31’, δυνατότητα V2L για ρεύμα σε κάμπινγκ/εργοτάξιο.
Επιδόσεις & ικανότητες
-
Ηλεκτροκινητήρας 152,2 kW, 207 PS, 339 Nm.
-
AWD με συνεχές monitoring τροχών για σταθερότητα σε κάθε έδαφος.
-
Ρυμούλκηση 1,8 τόνων με Trailer Sway Control.
-
Off-road γωνίες: προσέγγιση 20,2°, αναχώρηση 24,3°, απόσταση από έδαφος 181,4 χλστ.
-
Αυτορυθμιζόμενη ανάρτηση για σταθερό ύψος ανεξάρτητα από φορτίο.
-
Χώρος φόρτωσης έως 500 kg, πίσω πόρτα αντοχής 150 kg.
Ασφάλεια & NVH
-
78% χάλυβας υπερυψηλής αντοχής στο αμάξωμα και 8 αερόσακοι.
-
Εκτεταμένη ηχομόνωση (κολώνες A/B/C, πάτωμα, οροφή) για ησυχία επιπέδου SUV.
-
ADAS πλήρες πακέτο: IACC (adaptive cruise), 3D surround view, BSD 4 γωνιών, AEB, FCW, CLKA, LDW/DAW/ISA, SEW, RCTA/RCTW κ.ά.
Infotainment & καθημερινότητα
-
Android Auto / Apple CarPlay, διζωνικός κλιματισμός, After-Blow για αποφυγή υγρασίας/οσμών.
-
Ασύρματη φόρτιση, USB-C, θερμαινόμενο τιμόνι, έξυπνο κλείδωμα/ξεκλείδωμα με ανίχνευση κλειδιού έως 3 μ.
Mε μια ματιά
|Στοιχείο
|Τιμή
|Διαστάσεις (Μ/Π/Υ)
|5.160 / 1.920 / 1.740 mm
|Μεταξόνιο
|3.150 mm
|Μπαταρία
|LFP 80,6 kWh
|Ισχύς / Ροπή
|207 PS / 339 Nm
|Κίνηση
|2WD ή AWD
|Αυτονομία (WLTP)
|419,6 km (2WD) / 379 km (4WD)
|Φρένα
|Αεριζ. δίσκοι / δίσκοι
|Ανάρτηση
|ΜακΦέρσον / Πολλαπλών συνδέσμων
|Ελαστικά
|245/60 R17
|Ρυμούλκηση
|1.800 kg
|Φόρτωση καρότσας
|έως 500 kg
Το KGM Musso EV αναμένεται στην ελληνική αγορά μέσα στο 2026. Ένα ηλεκτρικό pick-up που δεν «συμβιβάζεται»: δουλειά τις καθημερινές, περιπέτεια τα Σαββατοκύριακα και ησυχία στην καμπίνα σαν καλό SUV.