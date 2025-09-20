Δοκιμή SDNA: Chery Tiggo 7 Plug-in Hybrid - Ο rookie που μπαίνει με φόρα (pics)

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της αυτοκίνησης, λίγοι παίκτες έχουν κάνει τόσο θορυβώδη είσοδο όσο η Chery. Από το 1997, όταν ιδρύθηκε, έχει μετατραπεί σε πολυεθνικό οργανισμό με παρουσία σε πάνω από 100 χώρες και, το εντυπωσιακότερο, με 22 συνεχόμενες χρονιές στην κορυφή των κινεζικών εξαγωγών επιβατικών αυτοκινήτων. Μόνο πέρσι, οι πωλήσεις της ξεπέρασαν τα 2,6 εκατομμύρια οχήματα.

Στην ελληνική αγορά, τη... φανέλα της Chery φοράει το Spanos Group, γνωστό για την «ομάδα Champions League» τύπου BMW και Land Rover. Όταν ένας τέτοιος όμιλος επενδύει σε μια καινούργια φίρμα, ξέρεις ότι κάτι μεγάλο ετοιμάζεται. Και το Tiggo 7 Plug-in Hybrid δείχνει να είναι ο εκλεκτός που θα χτίσει γύρω του τη νέα ομάδα.

Εξωτερική εμφάνιση : Η πρώτη εντύπωση μετρά

Το Tiggo 7 δεν κρύβεται στο parking. Με μια μάσκα-βιτρίνα γεμάτη... διαμάντια που λαμπυρίζουν στο φως, φωτιστικά σώματα-λεπίδες και μια coupe-like οροφή, δείχνει πως δεν ήρθε για να συμπληρώσει ρόστερ, αλλά για να γίνει βασικό.

Οι πίσω κολώνες είναι κρυμμένες με σκούρο γυαλί, δίνοντας την αίσθηση «αιωρούμενης» οροφής, ενώ μια φωτεινή λωρίδα ενώνει τα πίσω φώτα, σαν τη ρίγα σε παλιά ιστορική φανέλα που θυμίζει δόξες. Το μόνο «δίλημμα» του υποψήφιου αγοραστή είναι το χρώμα: μαύρο (όπως στο αυτοκίνητο της δοκιμής) ή petrol. Δύο φανέλες, καμία λάθος επιλογή.

Καμπίνα : Τα αποδυτήρια μιας ομάδας κορυφής

Ανοίγοντας την πόρτα, νιώθεις σαν να περνάς στα αποδυτήρια μιας ομάδας Champions League. Το Tiggo 7 PHEV διατίθεται αποκλειστικά στο κορυφαίο επίπεδο Premium, και αυτό φαίνεται με την πρώτη ματιά: δύο οθόνες 12,3 ιντσών για όργανα και infotainment, πλούσιες επενδύσεις από οικολογικό δέρμα, πολύ καλής ποιότητας μαλακά υλικά παντού, και φινίρισμα που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από ευρωπαϊκές προτάσεις.

Ο επιλογέας ταχυτήτων με «γυάλινη» επιφάνεια θυμίζει περισσότερο βραβείο MVP παρά εργαλείο οδήγησης. Η κεντρική κονσόλα φιλοξενεί τα κουμπιά ελέγχου των οδηγικών προγραμμάτων και του υβριδικού συστήματος, ενώ γύρω τους υπάρχουν αρκετοί χώροι για μικροαντικείμενα. Ο πιο εντυπωσιακός βρίσκεται κάτω από την κονσόλα, σαν καλά κρυμμένος πάγκος αναπληρωματικών.

Μεταξύ άλλων υπάρχουν: ασύρματη φόρτιση κινητού στα 50W με ψύξη για αποφυγή υπερθέρμανσης, θύρες USB-A και C, ψυχόμενο ντουλαπάκι κάτω από το υποβραχιόνιο και περιμετρικές κάμερες 360°. Στον τομέα της ασφάλειας, οι αερόσακοι είναι παντού, ακόμα και για τα γόνατα και ανάμεσα στους εμπρός επιβάτες.

Χώροι και ά νεση για… πλήρη ενδεκάδα

Με μήκος 4.553 χιλιοστά και μεταξόνιο 2.670 χιλιοστών, το Tiggo 7 παίζει ξεκάθαρα στην κατηγορία των C-SUV. Οι χώροι στο πίσω κάθισμα είναι άπλετοι: τα γόνατα και τα κεφάλια έχουν χώρο να ανασάνουν, ενώ η φαρδιά καμπίνα και η απουσία τούνελ μετάδοσης κάνουν το δάπεδο τελείως επίπεδο, σα γήπεδο με άψογο χορτάρι.

Ο χώρος αποσκευών των 500 λίτρων είναι πλήρως εκμεταλλεύσιμος, έστω κι αν είναι ελαφρώς ρηχός λόγω της μπαταρίας. Επαρκεί απόλυτα για τις αποσκευές μιας οικογένειας ή για τον εξοπλισμό μιας εκδρομής.

Κινητήριο σύνολο , ο ηγέτης της ομάδας

Κάτω από το καπό βρίσκεται το σύστημα Chery Super Hybrid που συνδυάζει έναν 1.5λιτρο υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 143 ίππων με έναν ηλεκτροκινητήρα 204 ίππων, ενσωματωμένο σε κιβώτιο τριών σχέσεων. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 18,3 kWh.

Η συνολική απόδοση φτάνει τους 279 ίππους και τα 365 Nm, επιτρέποντας στο βάρους σχεδόν 1,9 τόνων SUV να επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε 8,4’’ και να φτάσει τα 180 χλμ./ώρα τελική. Η ηλεκτρική αυτονομία φτάνει τα 90 χλμ., ενώ η συνολική αγγίζει τα 900 χλμ..

Στην πράξη, με πλήρως φορτισμένη μπαταρία η κατανάλωση πέφτει κάτω από 2,0 λτ./100 χλμ. σε μεικτές διαδρομές. Όταν λειτουργεί υβριδικά, κυμαίνεται στα 5,5-6,0 λτ./100 χλμ., ανάλογα με το ανάγλυφο και το φορτίο. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η δυνατότητα ταχυφόρτισης DC στα 40 kW (80% σε 20’), κάτι σπάνιο για PHEV, ενώ με wallbox 6,6 kW χρειάζεται μόλις 3 ώρες για πλήρη φόρτιση. Ένας παίκτης δηλαδή που «γεμίζει μπαταρίες» γρηγορότερα απ’ όσο προλαβαίνεις να πεις «ημίχρονο».

Στο δρόμο : Παιχνίδι κατοχής

Η συμπεριφορά του στο δρόμο είναι η μεγαλύτερη ευχάριστη έκπληξη. Η ανάρτηση (MacPherson εμπρός, πολλαπλοί σύνδεσμοι πίσω) είναι ελαφρώς πιο σφιχτή από ό,τι έχουμε συνηθίσει από κινεζικά μοντέλα, με αποτέλεσμα ένα στιβαρό και σταθερό πάτημα.

Στις στροφές κρατάει σαν αμυντικός με χαμηλό κέντρο βάρους, ενώ σε ταξίδι «ρολάρει» σαν ομάδα που παίζει κατοχή με σιγουριά. Το τιμόνι δίνει καθαρή πληροφόρηση, τα φρένα έχουν δύναμη και καλή αίσθηση παρά την παρουσία του συστήματος ανάκτησης ενέργειας, και οι τρεις λειτουργίες Eco, Normal και Sport σου επιτρέπουν να επιλέξεις ρυθμό παιχνιδιού: συντήρηση ή αντεπίθεση.

Η ηχομόνωση είναι κορυφαία, απομονώνοντας την καμπίνα από τους περισσότερους εξωτερικούς θορύβους, ενώ οι 15 αισθητήρες και κάμερες λειτουργούν σαν το προσωπικό του VAR: βλέπουν τα πάντα πριν τα δεις εσύ.

Ετυμηγορία : Value for (goal)

Το Chery Tiggo 7 Plug-in Hybrid μπαίνει στην ελληνική αγορά με τιμή κάτω από 36.000 ευρώ. Δηλαδή με λεφτά… μεσαίου της Super League αποκτάς έναν πολυθεσίτη που καλύπτει οικογενειακές ανάγκες, κάνει ταξίδια με άνεση και αν εκμεταλλευτείς σωστά την plug-in φύση του, κρατά την κατανάλωση στο ελάχιστο.

Ένας νεοφερμένος που δείχνει έτοιμος να μπει κατευθείαν στην 11άδα. Και, αν συνεχίσει έτσι, ίσως στο μέλλον να μιλάμε για τον πρώτο Κινέζο που σήκωσε… κύπελλο στην Ευρώπη.