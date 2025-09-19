Το νέο KGM Torres Hybrid έκανε πρεμιέρα - Ένα υβριδικό SUV με πνεύμα περιπέτειας (pics)

Η KGM (πρώην SsangYong) έκανε τη μεγάλη της κίνηση στην ευρωπαϊκή σκηνή, παρουσιάζοντας επίσημα το νέο Torres Hybrid (HEV) αλλά και το ηλεκτρικό pick-up Musso EV, σε ένα εντυπωσιακό event στη Γερμανία.

Στο λανσάρισμα και test drive που έγινε στις 17–18 Σεπτεμβρίου, συμμετείχαν 156 εκπρόσωποι από 38 χώρες, ανάμεσά τους και δημοσιογράφοι αυτοκινήτου, με τη διαδρομή των 130 χλμ να περνά μέσα από τα μαγευτικά τοπία του Ρήνου, από τη Μάιντζ μέχρι την Κόμπλεντζ.

Το νέο Torres Hybrid κέρδισε τις εντυπώσεις με τον outdoor χαρακτήρα, τις υψηλές επιδόσεις, τη χαμηλή κατανάλωση και τη δυνατότητα λειτουργίας σχεδόν αποκλειστικά ως ηλεκτρικό (έως 94% σε αστική οδήγηση).

Το Torres HEV υιοθετεί το σχεδιαστικό μότο «Powered by Toughness», συνδυάζοντας στιβαρές γραμμές με μοντέρνες λεπτομέρειες:

Εντυπωσιακή κάθετη μάσκα , με πλέγμα και ενσωματωμένο προφυλακτήρα

Προβολείς LED με μοτίβο DRL εμπνευσμένο από τη Μεγάλη Άρκτο

Προαιρετικές ζάντες έως 20’’ και τονισμένα φτερά για δυναμικό προφίλ

Πίσω μέρος με εξάγωνη διακόσμηση που παραπέμπει σε ρεζέρβα και φώτα LED με μοτίβο «Li» από την κορεάτικη σημαία

Το αμάξωμα διατίθεται σε έξι μονόχρωμες και τέσσερις δίχρωμες αποχρώσεις, ενώ το όνομα «Torres» παραπέμπει στο Torres del Paine στη Νότια Παταγονία, συμβολίζοντας την περιπέτεια και το ελεύθερο πνεύμα.

Εσωτερικό υψηλής τεχνολογίας και άνεσης

Το εσωτερικό ακολουθεί τη φιλοσοφία Slim & Wide, με:

Διπλή πανοραμική οθόνη 12,3’’ + 12,3’’

Ατμοσφαιρικό φωτισμό 32 χρωμάτων

Αφθονία χώρων αποθήκευσης και πορτμπαγκάζ έως 1.662 λίτρα

Ηλεκτρικά καθίσματα, θέρμανση και εξαερισμό εμπρός-πίσω

Τρία χρώματα ταπετσαρίας (γκρι, μαύρο, καφέ) με δερμάτινες επενδύσεις

Υβριδικό σύστημα Dual Tech Hybrid System

Το Torres HEV βασίζεται σε έναν 1.5 GDI turbo κινητήρα και έναν ηλεκτροκινητήρα 130 kW, προσφέροντας:

Συνδυαστική ισχύ 204 PS

Ροπή 220 Nm (βενζινοκίνητη) + 300 Nm (ηλεκτρική)

Μπαταρία 1,83 kWh

Κατανάλωση μόλις 5,9–6,1 lt/100 km

Έως 94% EV λειτουργία σε αστικές συνθήκες

Το κιβώτιο e-DHT επιτρέπει οδήγηση σε EV, HEV ή Engine Drive Mode, ενώ υπάρχουν τρία προγράμματα COMFORT, SPORT και ECO.

Τεχνολογία, ηχομόνωση και ασφάλεια

Αναβαθμισμένη ηχομόνωση (NVH) με μόνωση σε καίρια σημεία και απορροφητικά υλικά

Σύστημα 3D πανοραμικής θέασης , Adaptive Cruise Control , Smart Regenerative Braking

10+ προηγμένα συστήματα υποβοήθησης (AEB, BSW, ISA, LDW, DAW, κ.ά.)

8 αερόσακοι και χάλυβας υψηλής αντοχής (78% του αμαξώματος)

Infotainment & καθημερινή χρηστικότητα

Το Torres Hybrid ενσωματώνει την πλατφόρμα Athena 2.0 με προηγμένο AVNT, πλήρη συνδεσιμότητα και εύχρηστο περιβάλλον.

Προσφέρει ασύρματο φορτιστή, πολλές USB-C θύρες, αεραγωγούς πίσω και smartphone θήκη, ενώ το προσκέφαλο-κρεμάστρα και οι πόρτες με αυτόματο κλείδωμα δείχνουν την έμφαση στη λεπτομέρεια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Στοιχείο Τιμή Μήκος 4.705 mm Πλάτος 1.890 mm Ύψος 1.720 mm Μεταξόνιο 2.680 mm Κινητήρας 1.5 GDI Turbo Dual Tech Hybrid Συνδυαστική ισχύς 204 PS Ροπή (βενζίνη / ηλεκτρ.) 220 / 300 Nm Κατανάλωση μικτού κύκλου 5,9–6,1 lt/100 km Ελαστικά 17’’, 18’’, 20’’

Το νέο KGM Torres Hybrid είναι ήδη διαθέσιμο στη χώρα μας, με τιμή εκκίνησης 34.690 ευρώ για την έκδοση Urban.