Το νέο Ford Ranger Plug-In Hybrid έφτασε στην Ελλάδα (pics)

Διαθέσιμο πλέον στο δίκτυο Επίσημων Εμπόρων Ford, απευθύνεται σε επαγγελματίες που ζητούν δύναμη, οικονομία και ικανότητες χωρίς συμβιβασμούς.
Υβριδική τεχνολογία με supercar ροπή
Καρδιά του Ranger PHEV είναι ο 2.3 L EcoBoost βενζινοκινητήρας, που συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα 75 kW και μπαταρία 11,8 kWh, προσφέροντας 281 PS και 697 Nm ροπής — τη μεγαλύτερη που έχει υπάρξει ποτέ σε Ranger παραγωγής.
Το 10τάχυτο αυτόματο κιβώτιο και η τετρακίνηση e-4WD εξασφαλίζουν απόδοση και εκτός δρόμου, ενώ η επιτάχυνση 0-100 km/h σε 9,2’’ θυμίζει περισσότερο σπορ μοντέλο παρά επαγγελματικό όχημα.
Οικονομία χωρίς περιορισμούς
Με τη λειτουργία EV Now προσφέρει έως 50 km αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας (WLTP) και μέση κατανάλωση 3,2 lt/100 km, με εκπομπές CO₂ μόλις 71-74 g/km. Ακόμη και σε ταξίδια με υψηλές ταχύτητες, οι καταναλώσεις παραμένουν ανταγωνιστικές σε σχέση με πετρελαιοκίνητα μοντέλα.
|Χαρακτηριστικά
|Τιμή
|Κινητήρας
|2.3 L EcoBoost turbo 4κύλ.
|Ισχύς
|281 PS
|Ροπή
|697 Nm
|Ηλεκτρική αυτονομία (WLTP)
|έως 50 km
|Κατανάλωση (WLTP)
|3,2 lt/100 km
|Εκπομπές CO₂
|71-74 g/km
|Κιβώτιο
|Αυτόματο 10 σχέσεων
|Χωρητικότητα μπαταρίας
|11,8 kWh
|Ωφέλιμο φορτίο
|έως 800 kg
|Μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης
|3.500 kg
Το Ranger PHEV δεν θυσιάζει τίποτα σε φορτίο και ρυμούλκηση: μεταφέρει έως 800 kg και ρυμουλκεί έως 3.500 kg, ενώ διαθέτει κλείδωμα πίσω διαφορικού και κοντές/μακριές σχέσεις για κορυφαίες off-road επιδόσεις.
Η μπαταρία φορτίζει πλήρως σε λιγότερο από 4 ώρες σε οικιακή πρίζα (16 A), ενώ η τεχνολογία Pro Power Onboard επιτρέπει τη χρήση εργαλείων και συσκευών υψηλής ισχύος απευθείας από το όχημα. Προσφέρει 2,3 kW στάνταρ ή έως 6,9 kW σε έκδοση με δύο πρίζες, ιδανική για εργοτάξια ή εκδρομές.
Το νέο Ford Ranger Plug-In Hybrid είναι ένα pick-up που ηλεκτρίζει την κατηγορία του: με επιδόσεις supercar, οικονομία υβριδικού και την ανθεκτικότητα που έκανε διάσημο το όνομα Ranger.