Το νέο Ford Ranger Plug-In Hybrid έφτασε στην Ελλάδα (pics)

Η Ford φέρνει στην Ελλάδα το πρώτο εξηλεκτρισμένο pick-up που κυκλοφορεί ποτέ στην Ευρώπη: το ολοκαίνουργιο Ranger Plug-In Hybrid (PHEV).

Διαθέσιμο πλέον στο δίκτυο Επίσημων Εμπόρων Ford, απευθύνεται σε επαγγελματίες που ζητούν δύναμη, οικονομία και ικανότητες χωρίς συμβιβασμούς.

Υβριδική τεχνολογία με supercar ροπή

Καρδιά του Ranger PHEV είναι ο 2.3 L EcoBoost βενζινοκινητήρας, που συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα 75 kW και μπαταρία 11,8 kWh, προσφέροντας 281 PS και 697 Nm ροπής — τη μεγαλύτερη που έχει υπάρξει ποτέ σε Ranger παραγωγής.

Το 10τάχυτο αυτόματο κιβώτιο και η τετρακίνηση e-4WD εξασφαλίζουν απόδοση και εκτός δρόμου, ενώ η επιτάχυνση 0-100 km/h σε 9,2’’ θυμίζει περισσότερο σπορ μοντέλο παρά επαγγελματικό όχημα.

Οικονομία χωρίς περιορισμούς

Με τη λειτουργία EV Now προσφέρει έως 50 km αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας (WLTP) και μέση κατανάλωση 3,2 lt/100 km, με εκπομπές CO₂ μόλις 71-74 g/km. Ακόμη και σε ταξίδια με υψηλές ταχύτητες, οι καταναλώσεις παραμένουν ανταγωνιστικές σε σχέση με πετρελαιοκίνητα μοντέλα.

Χαρακτηριστικά Τιμή Κινητήρας 2.3 L EcoBoost turbo 4κύλ. Ισχύς 281 PS Ροπή 697 Nm Ηλεκτρική αυτονομία (WLTP) έως 50 km Κατανάλωση (WLTP) 3,2 lt/100 km Εκπομπές CO₂ 71-74 g/km Κιβώτιο Αυτόματο 10 σχέσεων Χωρητικότητα μπαταρίας 11,8 kWh Ωφέλιμο φορτίο έως 800 kg Μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης 3.500 kg

Το Ranger PHEV δεν θυσιάζει τίποτα σε φορτίο και ρυμούλκηση: μεταφέρει έως 800 kg και ρυμουλκεί έως 3.500 kg, ενώ διαθέτει κλείδωμα πίσω διαφορικού και κοντές/μακριές σχέσεις για κορυφαίες off-road επιδόσεις.

Η μπαταρία φορτίζει πλήρως σε λιγότερο από 4 ώρες σε οικιακή πρίζα (16 A), ενώ η τεχνολογία Pro Power Onboard επιτρέπει τη χρήση εργαλείων και συσκευών υψηλής ισχύος απευθείας από το όχημα. Προσφέρει 2,3 kW στάνταρ ή έως 6,9 kW σε έκδοση με δύο πρίζες, ιδανική για εργοτάξια ή εκδρομές.

Το νέο Ford Ranger Plug-In Hybrid είναι ένα pick-up που ηλεκτρίζει την κατηγορία του: με επιδόσεις supercar, οικονομία υβριδικού και την ανθεκτικότητα που έκανε διάσημο το όνομα Ranger.