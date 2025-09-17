Ανακαλύψτε το νέο Zeekr 7X στο Golden Hall (pics)

Η Zeekr, η παγκόσμια premium μάρκα ηλεκτρικής κινητικότητας, μετά από την επίσημη πρώτη παρουσίασή της στην Ελλάδα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στην Auto Thessaloniki 2025, παρουσιάζεται και στο κοινό της Αθήνας, μέσα από μια μοναδική pop-up εμπειρία στο Golden Hall.

Οι επισκέπτες του Golden Hall, μέσω ενός ειδικά διαμορφωμένου pop-up εκθεσιακού χώρου, έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το ολοκαίνουργιο Zeekr 7X.

Το Zeekr 7X, βασισμένο στην αρχιτεκτονική SEA (όπως τα Zeekr 001 και Zeekr X), παρουσιάζει το νέο σχεδιαστικό πρόσωπο της μάρκας με λεπτούς Matrix LED προβολείς και ενιαία LED φώτα πίσω. Οι αναλογίες του (μήκος 4.787 mm, ύψος 1.650 mm, μεταξόνιο 2.900 mm, ζάντες έως 21") προσδίδουν δυναμισμό και σιγουριά. Η πρακτικότητα ενισχύεται από πορτμπαγκάζ 539 λίτρων και εμπρός χώρο αποθήκευσης (frunk) έως 66 λίτρα.

Το εσωτερικό προσφέρει χώρους αντίστοιχους με SUV μεγάλων κατηγοριών, με πολυτέλεια, κορυφαία άνεση και πρωτοποριακές τεχνολογίες: ηλεκτρικές πόρτες εμπρός/πίσω, καθίσματα με θέρμανση, αερισμό και μασάζ (Comfort Pack στην Performance AWD), δημιουργούν μια ξεχωριστή εμπειρία.

Εγγύηση 10 ετών για όλα τα μοντέλα Zeekr

Όλα τα μοντέλα Zeekr, συνοδεύονται από εγγύηση 5 ετών ή 100.000 km, με δυνατότητα αυτόματης επέκτασης έως 10 έτη ή 200.000 km μέσω του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών ServiceZeekr. Η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται για 8 έτη ή 200.000 km, ό,τι έρθει πρώτο.

Μέγιστη ασφάλεια 5 αστέρων

Τα αμιγώς ηλεκτρικά ZeekrX , Zeekr7X καιZeekr001 απέσπασαν τη μέγιστη διάκριση των 5 αστέρων από τον οργανισμό EuroNCAP, μία από τις πιο έγκυρες και αυστηρές αξιολογήσεις ασφάλειας παγκοσμίως. Το 2024 & 2025 οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν με ακόμη πιο αυστηρά πρωτόκολλα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που καθιστά την επιτυχία αυτή ακόμη πιο σημαντική. Τα μοντέλα της Zeekr έλαβαν επίσης 5 αστέρια στις αξιολογήσεις GreenNCAP, επιβεβαιώνοντας τη συνεισφορά τους στη βιώσιμη κινητικότητα.

Η παρουσία της Zeekr στην Ελλάδα, σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, φέρνοντας για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό την τεχνολογία, την καινοτομία και την premium εμπειρία που εκπροσωπεί η μάρκα. Αποτελεί επίσης στρατηγικό βήμα για την ελληνική αγορά ηλεκτροκίνησης, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως σημείο αναφοράς στη Νότια Ευρώπη και προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την επόμενη γενιά ηλεκτρικής κινητικότητας.

Δείτε το νέο Zeekr 7Χ στο Golden Hall έως τέλος Σεπτεμβρίου!