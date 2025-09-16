Οργισμένος Χάμιλτον: «Δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτοχοι μπροστά στη γενοκτονία της Γάζας»

Με νέα ανάρτηση στα social media, ο Βρετανός επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής καταδίκασε με σκληρή γλώσσα την επίθεση του Ισραήλ και την κατάσταση που επικρατεί.

Ο Λιούις Χάμιλτον είναι από τις λίγες μεγάλες προσωπικότητες στο χώρο του αθλητισμού που εκφράζονται ανοιχτά και παίρνουν θέση για όσα συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας. Με τις πρωτοβουλίες του, ο οδηγός της Ferrari προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο και να ενισχύσει τη διαπίστωση του ΟΗΕ που κάνει λόγο για γενοκτονία μέσω... Ισραήλ.

«Η κατάσταση στη Γάζα χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. Τα τελευταία δύο χρόνια, περισσότερο από το 10% του πληθυσμού έχει σκοτωθεί ή τραυματιστεί, ανάμεσά τους δεκάδες χιλιάδες παιδιά και ο αριθμός αυτός συνεχίζει να αυξάνεται. Σήμερα, μια ερευνητική επιτροπή του ΟΗΕ περιέγραψε όσα συμβαίνουν στη Γάζα ως γενοκτονία. Ως ανθρώπινα όντα, δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτοχοι και να αφήσουμε αυτό να συνεχίζεται», έγραψε χαρακτηριστικά σε Instagram story ο Λιούις Χάμιλτον.