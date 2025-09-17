Toyota Dream Car Art Contest: Μια Ελληνίδα ανάμεσα στους μεγάλους νικητές

Η Ευγενία Τρικαλιώτη ξεχώρισε με το έργο «Το αυτοκίνητο της αγάπης», ανάμεσα σε 660.000 συμμετοχές.

Η Toyota Hellas, με μεγάλη χαρά ανακοινώνει ότι η Ευγενία Τρικαλιώτη αναδείχθηκε μεταξύ των Best Finalists στον 18ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής Toyota Dream Car. Η συμμετοχή της Ευγενίας ξεχώρισε ανάμεσα σε 90 χώρες με το έργο της «Το αυτοκίνητο της αγάπης», σχεδιάζοντας ένα αυτοκίνητο που «ξεχειλίζει» από αγάπη και «τους χωράει όλους χωρίς να τους ξεχωρίζει».

Η 9χρονη Ευγενία, με τη ζωγραφιά της που αναδείχθηκε τόσο για τη δημιουργικότητα όσο και για το μήνυμά της, βάζει την Ελλάδα για πρώτη φορά μεταξύ των «Best Finalists» του διαγωνισμού και κερδίζει το χρηματικό έπαθλο των 3.000 δολαρίων, το οποίο θα αξιοποιηθεί αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η διάκρισή της αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι ο φετινός διαγωνισμός συγκέντρωσε περισσότερες από 660.000 συμμετοχές από 90 χώρες παγκοσμίως.

To «Toyota Dream Car Art Contest» διοργανώνεται από το 2004 και αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρισμένες διεθνείς πρωτοβουλίες της Toyota, με στόχο να ενθαρρύνει τα παιδιά έως 15 ετών να εκφραστούν δημιουργικά, να φανταστούν το αυτοκίνητο των ονείρων τους και να αποτυπώσουν τις αξίες της αγάπης, της καινοτομίας και της αειφορίας μέσα από την τέχνη.

Η ελληνική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε για ακόμη μία χρονιά από την Toyota Ηellas, προσφέροντας τη δυνατότητα σε εκατοντάδες μικρούς καλλιτέχνες από όλη τη χώρα να ξεδιπλώσουν το ταλέντο και τη φαντασία τους. Οι συμμετοχές που διακρίθηκαν σε εθνικό επίπεδο «ταξίδεψαν» στον παγκόσμιο διαγωνισμό, όπου και διαγωνίστηκαν ανάμεσα στις καλύτερες δημιουργίες παιδιών από όλο τον κόσμο, στις ηλικιακές κατηγορίες: 1-7 ετών, 8-11 ετών και 12-15 ετών. Ειδικά βραβεία για συγκεκριμένες θεματικές δίνονται συμπληρωματικά κάθε χρόνο.

Την απονομή του βραβείου στην Ευγενία, εκ μέρους της Toyota Hellas, έκανε ο παραολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής κολύμβησης Αντώνης Τσαπατάκης, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2025, στη Θεσσαλονίκη.

Η νίκη της Ευγενίας αποτελεί πηγή έμπνευσης και απόδειξη πως τα παιδιά έχουν τη δύναμη να ονειρεύονται την κινητικότητα του αύριο και να μας εμπνέουν όλους.