Ανακοινώθηκαν οι έξι πίστες των αγώνων Σπριντ για το 2026

Η Formula 1 και η FIA άνοιξαν τα χαρτιά τους για το 2026, ανακοινώνοντας τις έξι πίστες που θα φιλοξενήσουν τους θεαματικούς Αγώνες Σπριντ, καθώς το σπορ μπαίνει στη νέα εποχή κανονισμών και συνεχίζει για έκτη σερί χρονιά το εντυπωσιακό αυτό format.

Οι 6 πίστες του 2026 Σαγκάη – Εκκίνηση της χρονιάς, συνεχίζοντας την παράδοση του 2024-25

Μαϊάμι – Sprint για τρίτη διαδοχική σεζόν

Σίλβερστοουν – Επιστροφή, πρώτη φορά μετά το 2021

Μόντρεαλ – Παρθενική εμφάνιση Sprint στον Καναδά

Ζάντβουρτ – Η σφιχτή ολλανδική πίστα μπαίνει για πρώτη φορά στο πρόγραμμα

Σιγκαπούρη – Νυχτερινό σκηνικό για πρώτη φορά με Sprint Πώς «τρέχει» ένα Sprint weekend Το Sprint format προσφέρει καθαρή δράση από την πρώτη ημέρα: Παρασκευή – Ελεύθερες Δοκιμές & Sprint Qualifying

Σάββατο – Αγώνας Σπριντ (100 χλμ.) & Κατατακτήριες για το Grand Prix

Κυριακή – Ο μεγάλος αγώνας (Grand Prix) Οι οδηγοί θα έχουν έτσι διπλό μέτωπο μάχης, με πόντους, προσπεράσεις και στρατηγική από την Παρασκευή, σε ένα 2026 που υπόσχεται να ανεβάσει την ένταση στα κόκκινα.