Ανακοινώθηκαν οι έξι πίστες των αγώνων Σπριντ για το 2026

Οι 6 πίστες του 2026
-
Σαγκάη – Εκκίνηση της χρονιάς, συνεχίζοντας την παράδοση του 2024-25
-
Μαϊάμι – Sprint για τρίτη διαδοχική σεζόν
-
Σίλβερστοουν – Επιστροφή, πρώτη φορά μετά το 2021
-
Μόντρεαλ – Παρθενική εμφάνιση Sprint στον Καναδά
-
Ζάντβουρτ – Η σφιχτή ολλανδική πίστα μπαίνει για πρώτη φορά στο πρόγραμμα
-
Σιγκαπούρη – Νυχτερινό σκηνικό για πρώτη φορά με Sprint
Πώς «τρέχει» ένα Sprint weekend
Το Sprint format προσφέρει καθαρή δράση από την πρώτη ημέρα:
-
Παρασκευή – Ελεύθερες Δοκιμές & Sprint Qualifying
-
Σάββατο – Αγώνας Σπριντ (100 χλμ.) & Κατατακτήριες για το Grand Prix
-
Κυριακή – Ο μεγάλος αγώνας (Grand Prix)
Οι οδηγοί θα έχουν έτσι διπλό μέτωπο μάχης, με πόντους, προσπεράσεις και στρατηγική από την Παρασκευή, σε ένα 2026 που υπόσχεται να ανεβάσει την ένταση στα κόκκινα.