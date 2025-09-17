Οδηγείστε όλα τα Adventure μοντέλα της Voge, ανάμεσά τους και το νέο DS800X Rally

Η μεγάλη στιγμή έφτασε! Η Voge κάνει το επόμενο βήμα στην περιπέτεια και σας προσκαλεί να το ανακαλύψετε!

Tο Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 το πολυαναμενόμενο Voge DS800X Rally κάνει την πρώτη επίσημη εμφάνισή του στην Ελλάδα και σας περιμένει να το γνωρίσετε από κοντά και να το οδηγήσετε! Και αν δεν σας φτάνει αυτό, μαζί του θα είναι και τα 300 Rally, DS525X, DS625X και DS900X, τα οποία επίσης μπορείτε να οδηγήσετε!

Από τις 10:00 έως τις 18:00 σας περιμένουμε στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου για μια ξεχωριστή ημέρα γεμάτη δράση! Μαζί μας θα βρίσκονται λάτρεις της Voge που μοιράζονται το ίδιο πάθος για τη μοτοσυκλέτα.

Για να εξασφαλίσετε τη θέση σας στο Test Ride, είναι απαραίτητο να επιλέξετε ημέρα, ώρα και μοντέλο μέσα από την επίσημη πλατφόρμα: https://test-ride.gr/

Προσοχή όμως, χωρίς κράτηση δεν είναι εγγυημένη η δυνατότητα συμμετοχής στο Test Ride, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες. Στην περίπτωση που αδυνατείτε να έρθετε τη συγκεκριμένη ημέρα, η Voge σας δίνει τη δυνατότητα να οδηγήσετε τα εν λόγω μοντέλα και κατά τη διάρκεια του 4ου Adventure Meeting στο Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στον ίδιο χώρο! Πληροφορίες και συμμετοχές εδώ https://www.adventure-meeting.gr/

Απαραίτητες Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Άτομα ηλικίας 23 ετών και άνω

Δίπλωμα οδήγησης έκδοσης τουλάχιστον έναν χρόνο (αντίστοιχης κατηγορίας)