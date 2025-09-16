Συγκεκριμένα, τα ηλεκτρικά SUV Elroq, Enyaq και Enyaq Coupé διατίθενται με συνολικό όφελος έως 6.000 €, το οποίο προκύπτει από το Skoda e-Bonus των 3.000 € σε συνδυασμό με την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά».
Παράλληλα, κάθε νέος ιδιώτης πελάτης αποκτά δωρεάν το πλήρες πακέτο φόρτισης αξίας 840 €, σε συνεργασία με την Protergia, που περιλαμβάνει:
-
Wallbox Elli Charger Connect
-
Μελέτη και τοποθέτηση στον χώρο του πελάτη
Με τον τρόπο αυτό, η Skoda κάνει την ηλεκτροκίνηση ουσιαστικά πιο προσιτή και πιο εύκολη από ποτέ, προσφέροντας τόσο σημαντική οικονομική ενίσχυση όσο και πλήρη υποστήριξη για τη φόρτιση στο σπίτι.
Η ενέργεια ισχύει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 και αφορά πελάτες λιανικής.