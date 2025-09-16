Η Skoda γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Ηλεκτροκίνησης (9 Σεπτεμβρίου) εγκαινιάζοντας τον «Μήνα Ηλεκτροκίνησης Skoda» και προσφέρει στους οδηγούς έναν ισχυρό λόγο να κάνουν το άλμα προς την ηλεκτροκίνηση.

Συγκεκριμένα, τα ηλεκτρικά SUV Elroq, Enyaq και Enyaq Coupé διατίθενται με συνολικό όφελος έως 6.000 €, το οποίο προκύπτει από το Skoda e-Bonus των 3.000 € σε συνδυασμό με την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Παράλληλα, κάθε νέος ιδιώτης πελάτης αποκτά δωρεάν το πλήρες πακέτο φόρτισης αξίας 840 €, σε συνεργασία με την Protergia, που περιλαμβάνει:

Wallbox Elli Charger Connect

Μελέτη και τοποθέτηση στον χώρο του πελάτη

Με τον τρόπο αυτό, η Skoda κάνει την ηλεκτροκίνηση ουσιαστικά πιο προσιτή και πιο εύκολη από ποτέ, προσφέροντας τόσο σημαντική οικονομική ενίσχυση όσο και πλήρη υποστήριξη για τη φόρτιση στο σπίτι.

Η ενέργεια ισχύει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 και αφορά πελάτες λιανικής.