Ferrari: «Πλησιάζει στο βάθρο ο Χάμιλτον, είναι θέμα χρόνου»

Στην ιταλική ομάδα θεωρούν πως ο Χάμιλτον θα καταφέρει να μπει στο πρώτο του βάθρο με το κόκκινο μονοθέσιο στη φετινή σεζόν.

Ο Λιούις Χάμιλτον πήρε μια απρόσμενη νίκη στον αγώνα Σπριντ της Κίνας. Ωστόσο η πρώτη του σεζόν με τη Ferrari δεν έχει δώσει ακόμη τα αποτελέσματα που ο ίδιος έχει σκεφτεί, αφού θέλει χρόνο προσαρμογής μετά την Mercedes.

Η απόδοσή του στο σπριντ της Σανγκάης δεν έχει συμβεί πάλι ούτε από τον ίδιο, ούτε από τον teammate του Σαρλ Λεκλέρ στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari, Φρεντ Βασέρ, μιλώντας μετά τον αγώνα της Μόντσα, τόνισε πως η άνοδος στην απόδοση του Χάμιλτον φέρνει πιο κοντά το πρώτο του βάθρο με τη Ferrari.

«Το βάθρο πλησιάζει, είναι θέμα χρόνου. Στο Ζάντβορτ κατάφερε να παλέψει με τον Τζορτζ Ράσελ και στη Μόντσα επέστρεψε από την 10η θέση μέχρι να φτάσει πίσω από το κιβώτιο του Ράσελ. Ο Ράσελ ανέβηκε αρκετές φορές στο βάθρο. Ναι, μπορούμε να περιμένουμε ότι κι ο Λιούις θα είναι σύντομα στο βάθρο.

Ειλικρινά, πιστεύω ότι η ανάκαμψη ξεκίνησε από το Ζάντβορτ. Μπορεί το αποτέλεσμα να μην ήταν θετικό, αλλά από την αρχή του Σαββατοκύριακου ο ρυθμός του ήταν καλύτερος σε σχέση με τον Σαρλ. Η ψυχολογία του ήταν καλύτερη και στον αγώνα πάλεψε με τον Ράσελ μέχρι τον 30ό γύρο. Αυτό δείχνει ότι βρισκόταν ξανά σε καλή κατάσταση.

Η ενέργεια που πήρε από τους τιφόζι στο Μιλάνο την Τετάρτη και την Πέμπτη ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό. Δεν ξέρω τι ακριβώς περίμενε, αλλά ήταν μια τρομερή εμπειρία και του έδωσε έξτρα ώθηση όλο το Σαββατοκύριακο».