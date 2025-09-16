Συλλογή τροφίμων από τη Ford Βελμάρ

Η Ford Βελμάρ, μέλος του Ομίλου Autohellas, συμμετέχει στην κοινωνική πρωτοβουλία Ford Building Together, δίνοντας έμφαση στην εξασφάλιση τροφής για όλους και την ανακούφιση των πληγέντων από καταστροφές.

Μαζί με εμπόρους Ford από όλο τον κόσμο, καλούμε πελάτες και μέλη της τοπικής κοινωνίας να προσφέρουν τρόφιμα από τις 15 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου στις εκθέσεις Ford Βελμάρ, προς όφελος του Κοινωνικού Παντοπωλείου Αμαρουσίου. Η δράση αυτή έχει στόχο τη συγκέντρωση τροφίμων στον χώρο αποσκευών όσο το δυνατόν περισσότερων μοντέλων Ford στις εκθέσεις της FordΒελμάρ σε Αθήνα και Κρήτη και τη δωρεά των τροφίμων αυτών για την εξασφάλιση τροφής για όσους το έχουν ανάγκη και την κάλυψη των τοπικών αναγκών.

Η Ford Motor Company επεκτείνει το Ford Building Together – μια νέα κοινωνική πρωτοβουλία – με στόχο να ενισχύσει τον θετικό αντίκτυπο σε παγκόσμιο επίπεδο και να στηρίξει τις τοπικές ανάγκες. Η πρωτοβουλία αποτυπώνει τη δύναμη της Ford, συνδυάζοντας την εταιρική φιλανθρωπία, τον εθελοντισμό των εργαζομένων και το παγκόσμιο δίκτυο εμπόρων.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, την περασμένη χρονιά 733 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως βρέθηκαν αντιμέτωποι με την πείνα. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, οι έμποροι Ford συνεργάζονται με τράπεζες τροφίμων και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, οι οποίοι θα είναι οι αποδέκτες των δωρεών και θα γνωμοδοτούν σχετικά με τα είδη που είναι περισσότερο αναγκαία.

Η πρωτοβουλία Ford Building Together, η οποία σχεδιάστηκε για να εμβαθύνει τη μακροχρόνια δέσμευση της εταιρείας προς την κοινότητα, περιλαμβάνει πάνω από 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπικές δωρεές και 1,8 εκατομμύρια ώρες εθελοντισμού. Με την πρόσθετη συμμετοχή του παγκόσμιου δικτύου εμπόρων και των εθελοντών εργαζομένων της Ford παγκοσμίως, το Ford Building Together προσεγγίζει την εταιρική φιλανθρωπία με διαφορετικό τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της εποχής.