Προσοχή: Τα handsfree που μπορεί να σου κοστίσουν δίπλωμα και πρόστιμο

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας θέτει πλέον ξεκάθαρους κανόνες για τη χρήση κινητών και handsfree κατά την οδήγηση, με στόχο τη μείωση των περισπασμών και την αύξηση της οδικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιεί ασύρματα ακουστικά (Bluetooth) για συνομιλία, εφόσον η χρήση τους δεν απαιτεί να κρατά τη συσκευή ή να κάνει χειρισμούς με τα χέρια. Επιτρέπεται επίσης η ανοιχτή ακρόαση (handsfree), αρκεί η συσκευή να είναι τοποθετημένη σε ειδική βάση και ο οδηγός να μην την κρατά, καθώς και η χρήση της συσκευής ως πλοήγηση (GPS) υπό την προϋπόθεση ότι είναι σταθερά τοποθετημένη.

Αντίθετα, απαγορεύεται η χρήση ενσύρματων ακουστικών, καθώς και smartwatch ή άλλων φορητών συσκευών τύπου ρολογιού που επιτρέπουν κλήσεις, μηνύματα ή άλλους χειρισμούς ενώ το όχημα κινείται. Επίσης, δεν επιτρέπεται η χρήση του κινητού για πληκτρολόγηση, αποστολή μηνυμάτων, παρακολούθηση βίντεο ή social media όσο οδηγεί κανείς.

Τέλος, οποιαδήποτε χρήση κινητού στο χέρι, είτε σε κίνηση είτε σε προσωρινή στάση (π.χ. φανάρι, μποτιλιάρισμα), απαγορεύεται εκτός εάν η συσκευή είναι σταθερά τοποθετημένη σε βάση και χρησιμοποιείται μόνο για πλοήγηση ή συνομιλία μέσω ανοιχτής ακρόασης.

Οι παραβάσεις επιφέρουν βαριά πρόστιμα και αφαίρεση διπλώματος, γι’ αυτό και η συμμόρφωση με τους κανόνες δεν είναι μόνο νομική υποχρέωση αλλά και ζήτημα ζωής.