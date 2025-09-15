Προσοχή: Τα handsfree που μπορεί να σου κοστίσουν δίπλωμα και πρόστιμο

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιεί ασύρματα ακουστικά (Bluetooth) για συνομιλία, εφόσον η χρήση τους δεν απαιτεί να κρατά τη συσκευή ή να κάνει χειρισμούς με τα χέρια. Επιτρέπεται επίσης η ανοιχτή ακρόαση (handsfree), αρκεί η συσκευή να είναι τοποθετημένη σε ειδική βάση και ο οδηγός να μην την κρατά, καθώς και η χρήση της συσκευής ως πλοήγηση (GPS) υπό την προϋπόθεση ότι είναι σταθερά τοποθετημένη.
Αντίθετα, απαγορεύεται η χρήση ενσύρματων ακουστικών, καθώς και smartwatch ή άλλων φορητών συσκευών τύπου ρολογιού που επιτρέπουν κλήσεις, μηνύματα ή άλλους χειρισμούς ενώ το όχημα κινείται. Επίσης, δεν επιτρέπεται η χρήση του κινητού για πληκτρολόγηση, αποστολή μηνυμάτων, παρακολούθηση βίντεο ή social media όσο οδηγεί κανείς.
Τέλος, οποιαδήποτε χρήση κινητού στο χέρι, είτε σε κίνηση είτε σε προσωρινή στάση (π.χ. φανάρι, μποτιλιάρισμα), απαγορεύεται εκτός εάν η συσκευή είναι σταθερά τοποθετημένη σε βάση και χρησιμοποιείται μόνο για πλοήγηση ή συνομιλία μέσω ανοιχτής ακρόασης.
Οι παραβάσεις επιφέρουν βαριά πρόστιμα και αφαίρεση διπλώματος, γι’ αυτό και η συμμόρφωση με τους κανόνες δεν είναι μόνο νομική υποχρέωση αλλά και ζήτημα ζωής.