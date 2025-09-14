Λεκλέρ: «Ήμουν λάθος, η McLaren μας διέψευσε όλους»

Ο Λεκλέρ έκανε μια αναδρομή στα λόγια που είχε πει πριν από λίγα χρόνια και τόνισε πως οι προβλέψεις του ήταν λάθος.

Η Ferrari είχε πάει πολύ καλά από την εποχή τεχνικών κανονισμών του 2022 στη Formula 1, ωστόσο η Red Bull Racing έφερε τούμπα την κατάσταση και πήρε άνετα τα δύο πρωταθλήματα.

Το 2023, η αυστριακή ομάδα ήταν κυρίαρχη, κερδίζοντας όλους τους αγώνες εκτός από έναν, με τον Μαξ Φερστάπεν να κάνει δέκα συνεχόμενες νίκες.

Τότε ο Σαρλ Λεκλέρ είχε τονίσει πως θα ήταν «αδύνατο» να καλυφθεί η διαφορά. Ο μόνος που έσπασε το απόλυτο σερί της Red Bull εκείνη τη χρονιά ήταν ο τότε έτερος πιλότος των αυστριακών, Κάρλος Σάινθ, στη Σιγκαπούρη.

Αυτό όμως άλλαξε. Το 2024 η Red Bull Racing παρέμεινε ανταγωνιστική, με τον Φερστάπεν να κατακτά ξανά τον τίτλο με σχετική άνεση, αλλά η απόδοσή της ήταν πρωτική.

Κάτι που έδωσε τη δυνατότητα στη McLaren να κατακτήσει το πρωτάθλημα Κατασκευαστών.

Το 2025 ηMcLaren τα πάει κάτι παραπάνω από καλά, αφού έχει 12 νίκες σε 16 αγώνες και πορεία για το νταμπλ. Ο Λεκλέρ θυμήθηκε τι είχε πει πριν από δύο χρόνια και αποφάσισε να ανακαλέσει.

«Ήμουν ξεκάθαρα λάθος, και μάλλον δεν θα ξαναχρησιμοποιήσω τη λέξη αδύνατο. Η McLaren μας διέψευσε όλους. Ήταν η μεγάλη έκπληξη της χρονιάς. Περιμέναμε ότι, ως τελευταία σεζόν με αυτούς τους κανονισμούς, όλες οι ομάδες θα ήταν πιο κοντά, και αυτό έγινε με Red Bull, Mercedes και εμάς. Όμως η McLaren βρήκε κάτι που εμείς δεν βρήκαμε, και αξίζουν συγχαρητήρια. Τώρα είναι στο χέρι μας να κάνουμε καλύτερη δουλειά και να τους πλησιάσουμε. Για φέτος όμως είναι αργά. Έχουν μεγάλη διαφορά στο πρωτάθλημα, άρα θα είναι δύσκολο να τους προλάβουμε. Θα συνεχίσουμε να κυνηγάμε νίκες, και μετά θα δούμε για το μέλλον», ανέφερε ο οδηγός της Ferrari.