Ράλλυ Χιλής: Ο Οζιέ επικρατεί πλήρως (vids)

Ο Γάλλος ήταν ο μεγάλος νικητής του Ράλλυ Χιλής, επικρατώντας τόσο στον κυρίως αγώνα όσο και στις Super Sunday και Power Stage. Έτσι, πέρασε πρώτος στην βαθμολογία του πρωταθλήματος!

Η πέμπτη φετινή νίκη του Οζιέ ήταν η πιο κυριαρχική και ίσως και η πιο σημαντική. Επειδή ο οκτάκις πρωταθλητής κατάφερε να φύγει από την Χιλή με την μέγιστη δυνατή βαθμολογική συγκομιδή.

Ο Σεμπ πήρε τους 25 βαθμούς από την νίκη στον αγώνα αλλά και τους επιπλέον 10 από την επικράτησή του σε Super Sunday και Power Stage. Έτσι, κατάφερε να περάσει τον Έβανς στην βαθμολογία του πρωταθλήματος παρά τον εξαιρετικό αγώνα του Ουαλλού. Τρίτος τερμάτισε ο Φουρμό ενώ οι Νεβίλ και Πάγιαρι συμπλήρωσαν την πρώτη πεντάδα.

Ήταν μία κρίσιμη επικράτηση για τον Οζιέ ο οποίος πια έχει την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα με μόλις τρεις αγώνες να απομένουν. Φυσικά, πολλά μπορούν να συμβούν σε τρεις αγώνες. Ωστόσο ένας οδηγός της εμπειρίας και της κλάσης του Οζιέ σίγουρα μπορεί να διαχειριστεί την πίεση της διεκδίκησης ενός πρωταθλήματος καλύτερα από τους περισσότερους.

Η σημαντική αυτή νίκη του Οζιέ συνέπεσε και με έναν πολύ άτυχο αγώνα του Τάνακ. Ο Εσθονός έδειξε από νωρίς ότι είχε τον ρυθμό για να πετύχει μεγάλα πράγματα στην Χιλή. Αλλά ο κινητήρας του i20 του είχε διαφορετική άποψη. Η ομάδα και ο Όιτ έκαναν ότι μπορούσαν για να περισώσουν την κατάσταση. Ωστόσο ο Εσθονός φεύγει με μόλις έναν βαθμό από τον αγώνα και αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό πλήγμα για εκείνον στην μάχη του τίτλου.

Κάπως καλύτερη ήταν η κατάσταση για τον Ροβάνπερα. Ο Κάλε μάζεψε 12 βαθμούς από τον αγώνα. Αλλά πλέον είναι ξεκάθαρα τρίτος στην βαθμολογία. Όλα δείχνουν ότι οι τρεις οδηγοί της Toyota θα δώσουν μάχη μέχρι τέλους για τον φετινό τίτλο.

Ο Σόλμπεργκ πρωταθλητής

Αντίθετα η μάχη του τίτλου στο WRC2 έληξε σήμερα στις ειδικές της Χιλής. Ο Όλιβερ Σόλμπεργκ κέρδισε την κατηγορία και μαζί το πρωτάθλημα. Πλέον είναι μαθηματικά αδύνατον να τον ξεπεράσει ο Ροσέλ στην κατηγορία!

🏆 YOUR 2025 #WRC2 CHAMPIONS! 🏆



Oliver Solberg 🇸🇪 and Elliott Edmondson 🇬🇧 have done it! What an incredible season from this talented duo. The next generation has arrived 🙌#WRC | #RallyChile 🇨🇱 pic.twitter.com/18WiNagdbn — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) September 14, 2025

Ήταν μια φανταστική σεζόν για τον Όλιβερ. Ο γιος του Πέτερ Σόλμπεργκ πήρε το πρωτάθλημα που έχασε πέρσι στο νήμα αλλά κατέκτησε και την παρθενική του νίκη στο WRC φέτος στην Εσθονία. Σίγουρα ο Σουηδός απέδειξε ότι αξίζει μια θέση σε μεγάλη εργοστασιακή ομάδα.

Απομένουν τα Ράλλυ σε Ευρώπη, Ιαπωνία και Σαουδική Αραβία. Ο Οζιέ έχει 224 βαθμούς, δύο παραπάνω από τον Έβανς. Στην τρίτη θέση είναι ο Ροβάνπερα με 203 ενώ ακολουθεί ο Τάνακ με 181.

