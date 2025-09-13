Πρωτιά του Μπετζέκι στο Sprint του Μιζάνο - Πτώση του Μαρκ Μάρκεθ! (pic, vid)

O αγώνας Spint των 13 γύρων του MotoGp στον Άγιο Μαρίνο και την πίστα του Μιζάνο έκρυβε πολλές εκπλήξεις και ανατροπές!
Ο Μάρκο Μπεζτέκι της Aprilia Racing πήρε την νίκη εκκινώντας από την pole position, αλλά η πτώση του Μαρκ Μάρκεθ της Ducati στον 6ο γύρο ήταν καθοριστική έτσι ώστε να εξασφαλίσει την πρωτιά.
Στην δεύτερη θέση τερμάτισε ο Άλεξ Μάρκεθ με την Gresini Racing και στο τρίτο σκαλί του βάθρου ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο με την VR46.
O Μαρκ Μάρκεθ ετοιμάζεται για την μεγάλη αντεπίθεση του στον αγώνα της Κυριακής (15:00), έτσι ώστε να πλησιάσει ακόμη περισσότερο στον τίτλο του παγκόσμιο πρωταθλητή του MotoGP.
Δείτε παρακάτω την πρώτη του Μαρκ Μάρκεθ: