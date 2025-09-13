Chery: Η επίσημη άφιξη του Tiggo 4 στην Ελλάδα (pics)

Η κινεζική Chery υπέγραψε με στιλ και φως την είσοδό της στην ελληνική αγορά, μέσα από μια εντυπωσιακή τελετή στο πολυτελές One&Only Aesthesis στη Γλυφάδα.

Το Chery Grand Launch Event ήταν μια δήλωση προθέσεων: η πιο εξωστρεφής αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας ήρθε για να μείνει και να διεκδικήσει θέση στην κορυφή της ελληνικής αγοράς.

Περισσότεροι από 400 καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα υβριδικά SUV της Chery, να εξερευνήσουν την προηγμένη τεχνολογία Chery Super Hybrid (CSH) με αυτονομία έως 1.200 χλμ., και να εντυπωσιαστούν από δυνατότητες όπως οι φωνητικές εντολές και η λειτουργία V2L (παροχή ρεύματος σε εξωτερικές συσκευές).

Οι επισκέπτες συνομίλησαν με τα στελέχη της Spanos Group, που έχει αναλάβει την επίσημη εισαγωγή της μάρκας, αλλά και με εκπροσώπους της Chery Europe που ταξίδεψαν ειδικά για την περίσταση.

Στην κεντρική παρουσίαση, ο Γιώργος Σπανός, Managing Director της Spanos Group, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία που ήδη δείχνει τη δυναμική της. Ο Frank Wang, Deputy General Manager της Chery Europe, μίλησε για το όραμα της εταιρείας, ενώ ο Jochen Tueting, Managing Director του τμήματος R&D, ανέλυσε τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας CSH, απαντώντας σε πολλές ερωτήσεις του κοινού.

Η Chery, που είναι η No1 κινεζική εταιρεία σε εξαγωγές αυτοκινήτων τα τελευταία 22 χρόνια, μπαίνει πλέον δυναμικά και στην Ελλάδα: με ανταγωνιστικά SUV, ευρύ δίκτυο συνεργατών σε όλη τη χώρα και εγγύηση 12 ετών, δείχνει αποφασισμένη να εδραιωθεί ως μια δύναμη που ήρθε για να μείνει.