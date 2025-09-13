Hyundai Concept THREE: Η νέα compact ηλεκτρική εποχή ξεκινά από την Ευρώπη (pics)

Η Hyundai Motor Company έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του Concept THREE στην έκθεση IAA Mobility 2025 στο Μόναχο, παρουσιάζοντας το πρώτο compact ηλεκτρικό πρωτότυπο (EV) της οικογένειας IONIQ.

Με αυτό το μοντέλο, η κορεατική εταιρεία ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη στρατηγική της για την ηλεκτροκίνηση, εστιάζοντας όχι μόνο στην τεχνολογία, αλλά και στην συναισθηματική εμπειρία που προσφέρει στον οδηγό.

Η Hyundai ανέδειξε στην έκθεση όλη τη γκάμα των ηλεκτρικών της μοντέλων και παρουσίασε τον σχεδιαστικό και τεχνολογικό της οδικό χάρτη για την επόμενη ημέρα της ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη, φιλοδοξώντας να ενισχύσει τον ρόλο της ως βασικού πυλώνα της μετάβασης της ηπείρου στην καθαρή ενέργεια.

Το Concept THREE στο επίκεντρο

Το Concept THREE είναι το πρώτο compact EV πρωτότυπο της IONIQ, σηματοδοτώντας την είσοδο της Hyundai σε μια ραγδαία αναπτυσσόμενη κατηγορία. Με την αστικοποίηση, τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές ρυθμίσεις και την ανάγκη για μέγιστη αξιοποίηση χώρου να διαμορφώνουν τη ζήτηση στην Ευρώπη, η εταιρεία επιδιώκει να καλύψει αυτό το κενό με ένα όχημα πρακτικό, προσιτό και βαθιά συναισθηματικό.

Το πρωτότυπο αποτυπώνει τον μελλοντικό σχεδιαστικό κώδικα της μάρκας, ισορροπώντας τεχνολογική πρωτοπορία και αισθητική αρτιότητα, με σκοπό να αναβαθμίσει την εμπειρία οδήγησης στην κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών.

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά

Art of Steel : Σχεδιαστική γλώσσα που μεταμορφώνει τον χάλυβα σε ρέουσες επιφάνειες και καθαρές γραμμές, αποπνέοντας διαχρονική ισχύ και κομψότητα.

AeroHatch : Τρισδιάστατες επιφάνειες και κάθετη πίσω πόρτα που προσφέρουν αεροδυναμική αποδοτικότητα και αστική ευελιξία.

Parametric Pixel : Μπροστινά και πίσω φώτα που δημιουργούν εφέ διαβάθμισης, προσθέτοντας βάθος και ρυθμό.

Σχεδιασμός υλικών : Κίτρινα γυάλινα πάνελ και ζάντες, με εσωτερικό σε απαλούς γκρι και κίτρινους τόνους, που ενώνουν οπτικά το μέσα με το έξω.

Εσωτερικό περιβάλλον : Ζεστό, χαλαρωτικό και διαισθητικό, με διάταξη προσανατολισμένη στον οδηγό.

BYOL widgets : Modular στοιχεία που επιτρέπουν εξατομίκευση και προσωποποιημένες εμπειρίες.

Mr. Pix : Ένας παιχνιδιάρικος χαρακτήρας που «ζωντανεύει» μέσα στο αυτοκίνητο, προσφέροντας διαδραστικές εκπλήξεις και συναισθηματική σύνδεση.

Βιωσιμότητα: Χρήση ανακυκλωμένων υλικών από θαλάσσιους καθαρισμούς και αφρού αλουμινίου, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.

Η Ευρώπη στο επίκεντρο της στρατηγικής

Η Hyundai βλέπει την Ευρώπη ως πυρήνα καινοτομίας για την ηλεκτροκίνηση, με τις διαφορετικές κουλτούρες, τις προηγμένες περιβαλλοντικές πολιτικές και τις ανάγκες αστικής κινητικότητας να την καθιστούν κομβική αγορά. Ήδη, σχεδόν το 80% των Hyundai που πωλούνται στην Ευρώπη παράγονται σε ευρωπαϊκά εργοστάσια, γεγονός που δείχνει τον βαθμό ενσωμάτωσης και προσαρμογής της μάρκας.

Ο οδικός χάρτης της Hyundai για την ήπειρο περιλαμβάνει:

Ηλεκτρικές εκδόσεις σε κάθε μοντέλο έως το 2027 και 21 νέα EV παγκοσμίως έως το 2030

Επένδυση στην τεχνολογία κυψελών καυσίμου υδρογόνου

Μετάβαση των εργοστασίων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εκτεταμένη χρήση ανακυκλωμένων υλικών

Με το Concept THREE, η Hyundai φιλοδοξεί να φέρει την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά στον Ευρωπαίο οδηγό, προσφέροντας ένα μικρό ηλεκτρικό που συνδυάζει βιωσιμότητα, χαρακτήρα και συναίσθημα — και που προαναγγέλλει το μέλλον της IONIQ στην πιο απαιτητική αγορά του κόσμου.