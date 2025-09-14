Είσαι για roadtrip; Αυτές είναι οι καλύτερες διαδρομές οδήγησης στην Ευρώπη (διαδραστικός χάρτης)

Η Honda δημιούργησε τον απόλυτο διαδραστικό χάρτη με τους καλύτερους δρόμους οδήγησης στην Ευρώπη, για να γιορτάσει το τέλος των πωλήσεων του Civic Type R στην ήπειρο, έπειτα από σχεδόν 30 χρόνια.

Με περισσότερες από 120 θεαματικές διαδρομές σε 25 χώρες, ο χάρτης δίνει τη δυνατότητα στους οδηγούς να εντοπίσουν συναρπαστικούς δρόμους, εμβληματικές διαδρομές αλλά και κρυμμένα «διαμάντια», ώστε να ζήσουν το δικό τους road trip σε αυτήν τη μοναδική ήπειρο.

Ο οδηγός αυτός δημιουργήθηκε από τη Honda, με βάση προτάσεις δρόμων και διαδρομών που μοιράστηκαν ειδικοί της αυτοκίνησης, λάτρεις της οδήγησης καθώς και ιδιοκτήτες και φίλοι του Civic Type R από όλη την Ευρώπη.

Ονομάστηκε «Honda Dream Drives» και περιλαμβάνει διαδρομές που ξεκινούν από τον βορρά της Σκωτίας στη Μεγάλη Βρετανία έως το νότο της Ισπανίας, όλες προσεκτικά επιλεγμένες ώστε να προσφέρουν από εντυπωσιακές στροφές μέχρι μαγευτικά τοπία. Οι εμπειρίες μπορούν να εξερευνηθούν ανά θεματική ενότητα – παραθαλάσσιες, ορεινές, διασχίζοντας την ύπαιθρο ή με πανοραμική θέα – σε οποιαδήποτε χώρα επιλέξει ο χρήστης. Η εμπειρία ενισχύεται περαιτέρω χάρη στη συμβατότητα με Apple CarPlay και Android Auto σε κινητές συσκευές.

Ο χάρτης περιλαμβάνει εμβληματικές διαδρομές, όπως το Stelvio Pass στην Ιταλία, τον αυτοκινητόδρομο Transfăgărășan στη Ρουμανία και το North Coast 500 στη βόρεια Σκωτία, αλλά και λιγότερο γνωστούς δρόμους που πρότειναν ντόπιοι οδηγοί. Ανάμεσά τους, η εντυπωσιακή διαδρομή μέσα από το ηφαιστειακό τοπίο της Κοιλάδας Κάλι (Káli-medence) στην Ουγγαρία, καθώς και οι απαιτητικοί ορεινοί δρόμοι γύρω από την Pianezze στην Ιταλία, τόπος διεξαγωγής του ετήσιου αγώνα ράλι Marca.

Ένα δείγμα από τις σπουδαιότερες διαδρομές οδήγησης στην Ευρώπη:

Great St Bernard Pass, Ελβετία – Συνδέει την Ελβετία με την Ιταλία, προσφέροντας εντυπωσιακή αλπική θέα και μαγευτικά ορεινά τοπία.

German Alpine Road, Γερμανία – Διαδρομή 484 χιλιομέτρων που περνά από αλπικά λιβάδια, απόκρημνες κορυφές και καταπράσινα δάση. Έχει καταταχθεί στις 100 κορυφαίες τουριστικές εμπειρίες της Γερμανίας.

Vršič Pass, Σλοβενία – Θεαματική διαδρομή με 50 κλειστές φουρκέτες, που ανεβαίνει από το Kranjska Gora και κατεβαίνει στην κοιλάδα Soča από την άλλη πλευρά του βουνού.

Col de Turini, Γαλλία – Μία από τις πιο διάσημες ειδικές του Ράλι Μόντε Κάρλο. Συναρπαστική ορεινή διαδρομή από το Sospel ως το La Bollène, με 34 διαδοχικές φουρκέτες.

Passo dello Stelvio, Ιταλία – Γιορτάζει τα 200 χρόνια του το 2025. Το δεύτερο υψηλότερο πέρασμα στις Άλπεις, έχει αποτελέσει ειδική διαδρομή του Γύρου της Ιταλίας (Giro d’Italia) 13 φορές από το 1953

Zagorohoria (Ζαγοροχώρια), Ελλάδα – Αγροτική διαδρομή που διασχίζει το Εθνικό Πάρκο Πίνδου και καταλήγει στα παραδοσιακά χωριά των Ζαγοροχωρίων. Με συνεχείς υψομετρικές εναλλαγές, κλειστές στροφές και πανοραμική θέα προς τα βουνά της Πίνδου, προσφέρει εικόνες με πετρόκτιστους οικισμούς, απομονωμένους δρόμους και πολλούς λόγους για στάση.

Αποχαιρετισμός στο Type R

Το θρυλικό κόκκινο σήμα της Honda είναι συνώνυμο με τα πιο συναρπαστικά και οδηγοκεντρικά μοντέλα υψηλών επιδόσεων της μάρκας από το 1992, όταν παρουσιάστηκε το NSX Type R. Σχεδιασμένο και εξελιγμένο με βάση την αγωνιστική τεχνογνωσία της Honda, αυτό το μοντέλο περιορισμένης παραγωγής αποτέλεσε τον πρώτο κρίκο μιας θρυλικής σειράς σπορ αυτοκινήτων-ορόσημων.

Το Type R έκανε το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο το 1997 με το Integra, αλλά ήταν με το Civic EP3, τέσσερα χρόνια αργότερα, που το εμβληματικό κόκκινο σήμα καθιερώθηκε πραγματικά. Στη συνέχεια, επί 25 χρόνια και πέντε γενιές, το Civic έθεσε νέα πρότυπα στην κατηγορία των hot hatch για επιδόσεις και οδηγική απόλαυση, με περισσότερες από 70.000 πωλήσεις στην Ευρώπη.

Το Civic Type R έσπασε επίσης ρεκόρ γύρων για αυτοκίνητα παραγωγής με κίνηση στους εμπρός τροχούς σε φημισμένες πίστες της Ευρώπης, όπως το Spa-Francorchamps στο Βέλγιο, το Magny-Cours στη Γαλλία, το Estoril στην Πορτογαλία και το Silverstone στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η τρέχουσα γενιά FL5 εξακολουθεί να κατέχει το ρεκόρ στο απαιτητικό Nürburgring στη Γερμανία με χρόνο 7 λεπτών και 44,881 δευτερολέπτων.