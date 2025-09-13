Νέο SUV από την Omoda: Παρουσίασε το 9 SHS (pics)

Η OMODA & JAECOO, η πρώτη φίρμα του Ομίλου Chery που έκανε το βήμα εισόδου στην ελληνική αγορά, καταγράφει εντυπωσιακή πορεία, καθώς οι παγκόσμιες πωλήσεις της ξεπέρασαν τις 600.000 μονάδες έως τον Ιούλιο του 2025.

Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει μεθοδικά στην τεχνολογική καινοτομία και τη βιώσιμη κινητικότητα, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της με μοντέλα που συνδυάζουν απόδοση, ασφάλεια και υψηλή αισθητική.

Το πιο πρόσφατο δείγμα αυτής της στρατηγικής ήταν η επίσημη παρουσίαση του νέου OMODA 9 SHS στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της Auto Thessaloniki 2025. Πρόκειται για το πρώτο plug-in υβριδικό SUV της μάρκας, το οποίο ενσωματώνει το προηγμένο Super Hybrid System (SHS), προσφέροντας ηλεκτρική αυτονομία 145 χλμ., τετρακίνηση, υψηλή συνδυαστική ισχύ και συνολική αυτονομία που ξεπερνά τα 1.100 χλμ.

Το OMODA 9 SHS φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την επόμενη εποχή των υβριδικών οχημάτων, με έμφαση στην premium ποιότητα και τη δυναμική οδηγική εμπειρία.

Κατά την εκδήλωση, τον λόγο πήρε ο Γιάννης Καλλίγερος, Επικεφαλής των εταιρειών του Ομίλου Emil Frey στην Ελλάδα, τονίζοντας: «Στόχος της Omoda & Jaecoo Ελλάς είναι να χτίσουμε σχέση εμπιστοσύνης με τον Έλληνα οδηγό — με επενδύσεις σε δίκτυο, after sales, ανθρώπους και υποδομές. Ο πελάτης χρειάζεται σιγουριά αλλά και την αίσθηση ότι κάτι νέο και συναρπαστικό τον περιμένει. Αυτό ακριβώς εκπροσωπούμε».

Ακολούθησε ο Στρατής Μπατσολάκης, Γενικός Διευθυντής της O&J Automotive Ελλάς, ο οποίος έκανε την εντυπωσιακή αποκάλυψη του νέου μοντέλου με τη βοήθεια του ARGOS, ενός σκύλου-ρομπότ που τράβηξε το κάλυμμα του αυτοκινήτου, κλέβοντας την παράσταση. Ο ARGOS, που αναπτύχθηκε από κοινού από την OMODA&JAECOO και την AIMOGA, ταξίδεψε ειδικά από την Κίνα για το event, συμβολίζοντας τη σύνδεση της μάρκας με την τεχνολογική καινοτομία και την τεχνητή νοημοσύνη.

Με αφορμή την παρουσία της στη Θεσσαλονίκη, η OMODA & JAECOO προσφέρει ειδικές εκπτώσεις σε όλα τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα της μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2025, ανεξάρτητα από επίσκεψη στη ΔΕΘ, μία ευκαιρία που αποτυπώνει τον δυναμισμό με τον οποίο η μάρκα εισέρχεται στην ελληνική αγορά.