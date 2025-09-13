Andeli: Φύγαμε για Μαρόκο (vid)

Τo νέο Road trip “Morocco 2025” της Andeli θα μας ταξιδέψει στη «χώρα των χρωμάτων» μέσα από ένα 12ήμερο οδοιπορικό που θα μείνει αξέχαστο σε όσους συμμετάσχουν.

Από τον Ιούλιο μέχρι και το Νοέμβριο, η δίτροχη ομάδα της ANDELI μας οδηγεί από Casablanca μέχρι Goreme και από Bolzano μέχρι Tataouine με οργανωμένα μοτοσυκλετιστικά ταξίδια για κάθε «γούστο»: Ορεινά περάσματα στις Ιταλικές Άλπεις, φιδίσιοι δρόμοι μέσα σε παρθένα δάση στα Βαλκάνια, διαδρομές με τη Σαχάρα να σε κυκλώνει στο Μαρόκο, ιστορικά μνημεία αιώνων στην Καππαδοκία, αρώματα στην Τυνησία, τοπική κουζίνα και φιλόξενοι άνθρωποι σε κάθε μέρος που επισκεπτόμαστε. Το αμέσως επόμενο οδοιπορικό για το 2025 αφορά σε επίσκεψη στο μαγευτικό Μαρόκο και υπόσχεται αξέχαστες εικόνες και μοναδικές εμπειρίες σε όλους όσους το ζήσουν!

Μαρόκο, 1-12 Νοεμβρίου

Το Μαρόκο είναι μια χώρα σταυροδρόμι μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής, Μεσογείου και Ατλαντικού. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας του πολλοί κατακτητές άφησαν τα ίχνη τους στον πολιτισμό και στις συνήθειες των κατοίκων του. Η δυτική Σαχάρα, οι διάσπαρτες οάσεις, η οροσειρά του Άτλαντα, οι πόλεις μικρές ή αυτοκρατορικές με τις πολύχρωμες αγορές, τα γραφικά χωριά και οι πραγματικοί κάτοικοι της ερήμου, οι βεδουίνοι, συνθέτουν ένα ταξίδι στα όρια Δύσης και Ανατολής που θα σας συναρπάσει! Η εξωτική Καζαμπλάνκα, το παλάτι της πρωτεύουσας Ραμπάτ, το περίφημο “Μπλε Χωριό” Σεφσαουέν, η καυτή έρημος με τις καμήλες και οι κόκκινοι αμμόλοφοι της Μερζούγκα, τα στενά δαιδαλώδη σοκάκια στη Μεντίνα της Φες, η παλιά πρωτεύουσα Μεκνές, ο ιδιαίτερος δρόμος μεταξύ Ερφούντ και Ουαρζαζάτ, τα σουκ και η “Πλατεία των Θαυμάτων” στο μοναδικό Μαρακές, το Μαρόκο είναι μια χώρα όπου ο παράδεισος των αισθήσεων σε μαγνητίζει!

Το πρόγραμμα του οδοιπορικού

1η μέρα (Σάββατο 1/11): Συνάντηση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών και αναχώρηση για το Marakesh. Μετά τις απαραίτητες διαδικασίες εισόδου στη χώρα μεταφορά με mini busses στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα γίνει η παραλαβή των μοτοσυκλετών και μια καλή γνωριμία με την πόλη.

2η μέρα (Κυριακή 2/11): Αναχώρηση προς τη μαγευτική Casablanca, με επίσκεψη στο Τζαμί του «Hassan του ΙΙ» και στην αγορά. Στη συνέχεια περιμένει η πρωτεύουσα του Μαρόκου Rabat, όπου και θα γίνει διανυκτέρευση.

3η μέρα (Δευτέρα 3/11): Συνέχεια προς το βορειότερο σημείο του ταξιδιού, στο Chefchaouen, “το μπλε χωριό”, που σίγουρα θα σας θυμίσει κάτι από Κυκλάδες. Πολλοί λένε ότι δεν έχεις ταξιδέψει στο Μαρόκο αν δεν έχεις περάσει από εδώ.

4η μέρα (Τρίτη 4/11): Πρώτη κύρια στάση σήμερα είναι στον αρχαιολογικό χώρο της Βολούμπιλις, μιας πόλης που αναπτύχθηκε μετά τον 3ο αιώνα π.Χ. ως οικισμός Βερβέρων πριν γίνει πρωτεύουσα του βασιλείου της Μαυριτανίας. Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO πια, έχει χαρακτηριστεί ως “ένα εξαιρετικά καλά διατηρημένο παράδειγμα μιας μεγάλης ρωμαϊκής αποικιακής πόλης στις παρυφές της Αυτοκρατορίας”. Πολύ κοντά είναι το Μεκνές, μία από τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου. Αυτή η ιστορική πόλη έχει επίσης ανακηρυχθεί ολόκληρη μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η διανυκτέρευση θα γίνει στη μεσαιωνική Φεζ. Η δαιδαλώδης αυτή πόλη, μεγάλο τμήμα της οποίας είναι επίσης ανακηρυγμένο μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, είναι έδρα του παλαιότερου πανεπιστημίου στον κόσμο.

5η μέρα (Τετάρτη 5/11): Ξεκούραση στη Φεζ με άπλετο χρόνο για επισκέψεις στα μνημεία και σε αγορές που πολύ εύκολα μπορείς να «χαθείς». Η Παλιά Μεντίνα της Φες “Fes el Bali” είναι το παλαιότερο οχυρωμένο τμήμα της πόλης. Ιδρύθηκε το 789μΧ. και είναι έντονη η διαφορά της από το τμήμα της πόλης με το όνομα Fes Jdid “New Fes” η οποία κατασκευάστηκε το 1276μΧ. Η Παλιά Φες είναι η μεγαλύτερη από τις δύο μεντίνες και πιστεύεται πως είναι το μεγαλύτερο ελεύθερο από αυτοκίνητα αστικό κέντρο στον κόσμο, σε συνάρτηση με τον πληθυσμό της. Έντονη αισθητικά εμπειρία, η επίσκεψη στο Chouara Tannery, βυρσοδεψείο 800 ετών με δυνατότητα αγορών, ΠΑΝΤΑ μετά από παζάρι.

6η μέρα (Πέμπτη 6/11): Συνεχίζουμε νοτιοανατολικά και στην πορεία μας προς τη Σαχάρα θα διανυκτερεύσουμε στη Midelt. Πόλη χτισμένη από τους Γάλλους αποικιοκράτες, σήμερα γνωστή για την καλλιέργεια μήλων και στο παρελθόν γνωστή για τα ορυχεία στην καρδιά του «Μεγάλου Άτλαντα».

7η μέρα (Παρασκευή 7/11): Σήμερα, αφού διασχίσουμε τη μεγαλύτερη όαση της Σαχάρας στο Μαρόκο, την Tafilalt, θα καταλήξουμε στις παρυφές της ερήμου, στην Merzouga. Η διαδρομή είναι τμήμα του δρόμου των καραβανιών από την περιοχή του Νίγηρα προς το λιμάνι της Ταγγέρης.

8η μέρα (Σάββατο 8/11): «Κυκλική» η διαδρομή σήμερα. Kατευθυνόμαστε προς την όμορφη όαση με φοίνικες Ramlia, που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της ερήμου Σαχάρα, δίπλα στα σύνορα με την Αλγερία. Για να φτάσουμε στη Ramlia, θα ακολουθήσουμε τμήμα της διαδρομής του ράλι Παρίσι-Ντακάρ, μέσα από όμορφα ερημικά τοπία. Οι κάτοικοι της Ramlia είναι αρχαίοι νομάδες της φυλής “Aït Khebbach”, η οποία είναι μέρος της μεγάλης ομάδας “Amazigh” του “Ait Atta” της νοτιοανατολικής Σαχάρας. Φτάνοντας στη Ramlia θα μας περιμένει Barbeque και χρόνος να θαυμάσουμε την απεραντοσύνη της ερήμου. Επιστροφή στη Merzouga, όπου θα αφήσουμε τις μοτοσυκλέτες και θα «βολτάρουμε» πάνω σε καμήλες (ή με jeep) μέχρι το bivouac (βερβέρικες σκηνές) στην έρημο, όπου και θα διανυκτερεύσουμε.

9η μέρα (Κυριακή 9/11): Μετά από δύο μέρες στη Σαχάρα παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Θα περπατήσουμε στα φαράγγια “Todgha” & “Dades”. Η διανυκτέρευση μας σήμερα δίπλα στο φαράγγι, στο “Ait Hammou”.

10η μέρα (Δευτέρα 10/11): Σύντομη η διαδρομή μας σήμερα με κατεύθυνση την “Quazazarte”, όπου και θα διανυκτερεύσουμε. Θα τη συνδυάσουμε με μία επίσκεψη στα κινηματογραφικά “Atlas Studios” στα οποία έχουν γυριστεί μεγάλες παραγωγές όπως “The Gladiator”, “Game of Thrones”, “Kingdom of Heaven”.

11η μέρα (Τρίτη 11/11): Τελευταία οδηγική μέρα σήμερα. Με τελικό προορισμό το Marakesh, θα διασχίσουμε το ορεινό πέρασμα Tizi n’ Tichka , σε υψόμετρο 2.200 μέτρων. Σήμερα θα παραδώσουμε τις μοτοσυκλέτες και θα έχουμε χρόνο για τα τελευταία ψώνια.

12η μέρα (Τετάρτη 12/11): Μετά το πρωϊνό μας, θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα. Κλείνουμε ένα ταξίδι σε μια χώρα σταυροδρόμι ηπείρων, θαλασσών και πολιτισμών.