Το Volkswagen που έχει έκπτωση 3.000 ευρώ

Το Volkswagen Amarok διατίθεται πλέον με νέα προωθητική ενέργεια που αφορά στις εκδόσεις Life και Style, προσφέροντας ακόμα περισσότερη αξία σε ένα pick-up που έχει συνδεθεί με την αντοχή, την υπεροχή και την απόλυτη οδηγική εμπειρία.

Πιο συγκεκριμένα, για κάθε νέα παραγγελία έως τις 31 Οκτωβρίου 2025:

Το Amarok Life προσφέρεται με έκπτωση 2.000 € (συμπερ. ΦΠΑ)

Το Amarok Style προσφέρεται με έκπτωση 3.000 € (συμπερ. ΦΠΑ)

Η ενέργεια αφορά Ιδιώτες, Εταιρικούς και RACπελάτες. Παράλληλα, στα Amarok Aventura και Amarok PanAmericana συνεχίζεται η προσφορά με δώρο το εργοστασιακό ηλεκτρικό Roll Cover, έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Με επαρκές απόθεμα άμεσα διαθέσιμων αυτοκινήτων, το Amarok αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν ισορροπία ανάμεσα στη δύναμη, την τεχνολογία και την καθημερινή πρακτικότητα.

Το Volkswagen Amarok συνδυάζει τεχνολογία αιχμής, premium σχεδιασμό και κορυφαία άνεση, αποδεικνύοντας ότι ένα pick-up μπορεί να είναι ταυτόχρονα εργαλείο δουλειάς και σύμβολο lifestyle. Είτε σε απαιτητικές off-road διαδρομές είτε σε αστικό περιβάλλον, το Amarok ξεχωρίζει για την οδηγική του απόλαυση και την αίσθηση ασφάλειας που προσφέρει.

Η διεθνής αναγνώριση επιβεβαιώνει την υπεροχή του: το Amarok έχει κατακτήσει για τρίτη φορά το International Pick-up Award, αναδεικνυόμενο ως το Κορυφαίο Pick-up 2024-2025.

Η γκάμα του πλέον εμπλουτίζεται με το νέο χρώμα Reed Green Μεταλλικό, που αντικαθιστά τοMidBlueμεταλλικό, προσφέροντας μια ακόμη πιο δυναμική και μοντέρνα εμφάνιση.