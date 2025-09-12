Κάντε test drive με τα νέα ηλεκτρικά Ford

Οι επισκέπτες της φετινής ΔΕΘ και του εντυπωσιακού εκθεσιακού χώρου της Ford Βροχίδης-Χατζής Α.Ε. στο περίπτερο 13 της «Auto Thessaloniki 2025» έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά όλα τα τελευταία εξηλεκτρισμένα και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της Ford και της Ford Pro, να ενημερωθούν για τις κορυφαίες τεχνολογίες που διαθέτουν και να ανακαλύψουν από πρώτο χέρι τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν, πραγματοποιώντας επιτόπου το δικό τους test drive.

Πιο συγκεκριμένα, όσοι επιλέξουν να οδηγήσουν το νέο Ford Puma Gen-E θα μπορέσουν να βιώσουν τον απαράμιλλα σπορ χαρακτήρα και την ευελιξία αυτού του συμπαγούς ηλεκτρικού crossover, ενώ όσοι επιλέξουν να καθίσουν πίσω από το τιμόνι του νέου Ford Explorer θα ανακαλύψουν τον εκδρομικό χαρακτήρα, την κορυφαία άνεση και την ποιότητα κύλισης που προσφέρει αυτό το αμιγώς ηλεκτρικό SUV.

Η εμπειρία Test Drive επεκτείνεται και στη γκάμα των επαγγελματικών οχημάτων της Ford Pro, με το αμιγώς ηλεκτρικό E-Transit Van να επιδεικνύει μεταξύ άλλων τις μοναδικές μεταφορικές ικανότητές του, σε συνδυασμό με την άνεση που προσφέρει η σύγχρονη καμπίνα του στους επαγγελματίες οδηγούς. Παράλληλα, όσοι επιλέξουν να οδηγήσουν το νέο E-Transit Courier θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν πως, παρά το μεγαλύτερο όγκο φόρτωσης σε σχέση με το απερχόμενο μοντέλο, αυτό το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Van προσφέρει κορυφαία για την κατηγορία επίπεδα πρακτικότητας και ευελιξία κίνησης.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προγραμματίσουν το δικό τους Test Drive στο περίπτερο της Ford Βροχίδης-Χατζής Α.Ε. κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (Δευτέρα-Παρασκευή: 16:00-22:00, Σάββατο-Κυριακή: 10:00-22:00).

Πέρα από τη δυνατότητα για Test Drive, oι επισκέπτες του περιπτέρου μπορούν να δουν από κοντά την πλήρη γκάμα επιβατικών EV της Ford, όπως τη νέα Mustang Mach-E - η οποία διαθέτει μια σειρά από πολύ σημαντικές αναβαθμίσεις, το νεοφερμένο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Puma Gen-E, αλλά και τα νέα Ford Explorer και Ford Capri. Στον ίδιο χώρο παρουσιάζεται επίσης το νέο μέλος της εξηλεκτρισμένης σειράς επαγγελματικών οχημάτων της Ford Pro – που δεν είναι άλλο από το νέο Ranger Plug-In Hybrid – μαζί με τα αμιγώς ηλεκτρικά E-Transit Van, E-Transit Custom και E-Transit Courier.