Φούντωσαν οι φήμες στη Mercedes για τον Αντονέλι

Η Mercedes βρίσκεται σε ένα ασυνήθιστο σημείο: μπήκε στον Σεπτέμβριο χωρίς να έχει επιβεβαιώσει κανέναν οδηγό για το 2026.

Αυτό αποδίδεται εν μέρει στην προσπάθεια του Βολφ, νωρίτερα το καλοκαίρι, να δελεάσει τον Φερστάπεν από τη Red Bull, κάτι που πάγωσε τις συζητήσεις με τους τωρινούς οδηγούς του. Από τη στιγμή όμως που ο Φερστάπεν ανακοίνωσε στα τέλη Ιουλίου ότι μένει τουλάχιστον έναν χρόνο ακόμα στη Red Bull, ο Βολφ επαναλαμβάνει ότι σκοπεύει να διατηρήσει το υπάρχον δίδυμο.

Ωστόσο, όσο δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, η φημολογία ότι η Mercedes ίσως αμφιταλαντεύεται για τον Αντονέλι θα συνεχιστεί.

Ο Νίκο Ρόσμπεργκ σχολίασε σχετικά: «Το είπα πριν εβδομάδες, πρέπει να του δώσουν το συμβόλαιο, για να τον βοηθήσουν ψυχολογικά. Στη Formula 1, ξέρεις ότι στη χειρότερη περίπτωση μπορείς να κάνεις αλλαγή τον χειμώνα, δεν χρειάζεται να το πεις τώρα, αλλά πρέπει να το σκεφτούν».

Ο Αντονέλι είχε ξεκινήσει δυνατά τη σεζόν, με πέντε τερματισμούς στην εξάδα στους έξι πρώτους αγώνες και μια εντυπωσιακή pole στο Sprint του Μαϊάμι, ενώ πήρε και το πρώτο του βάθρο στον Καναδά. Από τότε όμως, σε δέκα αγώνες έχει τερματίσει μόνο μία φορά πάνω από την 9η θέση και έχει μπει στους βαθμούς μόλις τρεις φορές.

Η Mercedes έχει επενδύσει πολύ στον Αντονέλι, οπότε η φόρμα του θα πρέπει να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο για να σκεφτεί σοβαρά ο Βολφ την αντικατάστασή του. Άλλωστε, οι περισσότεροι διαθέσιμοι οδηγοί για το 2026 έχουν ήδη συμβόλαιο, κάτι που θα έκανε πολύ δύσκολη και δαπανηρή οποιαδήποτε αλλαγή.

Το πιθανότερο είναι ότι ο Αντονέλι θα συνεχίσει και το 2026, όμως αν η Mercedes επιστρέψει σε διεκδίκηση τίτλου με τους νέους κανονισμούς από το 2027, ο Βολφ θεωρείται βέβαιο ότι θα ξανακοιτάξει την περίπτωση Φερστάπεν. Και αυτό σημαίνει ότι το ρολόι ήδη μετρά αντίστροφα για τον νεαρό Ιταλό.