To Volkswagen T-Roc Dream με όφελος... όνειρο

Η Volkswagen παρουσιάζει το T-Roc Dream, μια ειδική έκδοση που φιλοδοξεί να προσφέρει αυτό που δύσκολα βρίσκει κανείς συγκεντρωμένο σε ένα αυτοκίνητο: πλούσιο εξοπλισμό, premium χαρακτήρα και προσιτή τιμή.

Με 14.140 ταξινομήσεις στην Ελλάδα από το 2017 και τη δεύτερη θέση σε πωλήσεις πανευρωπαϊκά (πίσω μόνο από το Golf), το T-Roc έχει κερδίσει το κοινό και καθιερωθεί ως σταθερή αξία στην κατηγορία των compact SUV. Η νέα έκδοση Dream βασίζεται στην ήδη δημοφιλή Style, αλλά έρχεται με αναβαθμισμένο πακέτο εξοπλισμού που ανεβάζει την καθημερινή εμπειρία στο επόμενο επίπεδο.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

Μεταλλικό χρώμα με διχρωμία

Φιμέ πίσω παράθυρα

Προβολείς IQ.Light LED Matrix με Dynamic Light Assist

Εξωτερικό ambient φωτισμό ανάμεσα στους εμπρός προβολείς

Σύστημα Easy Open & Close για εύκολο άνοιγμα του πορτμπαγκάζ

Keyless Access με εκκίνηση χωρίς κλειδί και SAFELOCK

Αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού



Το όφελος για τον αγοραστή φτάνει τις 5.000€, ενώ η τιμή λιανικής διαμορφώνεται στις 30.980€. Κάτω από το καπό βρίσκεται ο 1.5 TSI 150 ίππων που συνδυάζεται με το 7άρι αυτόματο DSG, προσφέροντας σβέλτες επιδόσεις και άνεση σε κάθε διαδρομή.

Το T-Roc Dream απευθύνεται σε όσους θέλουν το αυτοκίνητό τους να εκπέμπει σιγουριά και στιλ: από οικογένειες που δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια, μέχρι ζευγάρια που αναζητούν χαρακτήρα και άνεση ή οδηγούς που θέλουν ένα SUV ευέλικτο στην πόλη αλλά και έτοιμο για αποδράσεις. Ένα πολυτάλαντο SUV, φτιαγμένο για να χωράει άνετα τόσο την καθημερινότητα όσο και τα όνειρα του οδηγού του.