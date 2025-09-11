BYD: Το SEAL 6 έκανε ντεμπούτο και τα μεταχειρισμένα αποκτούν… εγγύηση (pics)

Η BYD, ο κινεζικός κολοσσός της ηλεκτροκίνησης, επέστρεψε δυναμικά στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή έκθεση αυτοκινήτου του 2025, την IAA Mobility στο Μόναχο, και έκανε δύο κινήσεις που μαρτυρούν τις φιλοδοξίες της στην ήπειρο: παρουσίασε το ολοκαίνουργιο SEAL 6 DM-i TOURING και ανακοίνωσε ότι ανοίγει το πρώτο της εργοστάσιο στην Ευρώπη.

Στην επίσημη συνέντευξη Τύπου, η εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD, Stella Li, επιβεβαίωσε ότι το DOLPHIN SURF – το προσιτό compact EV που κατέκτησε τον τίτλο «World Urban Car of the Year» και απέσπασε πέντε αστέρια ασφαλείας από τον Euro NCAP – θα είναι το πρώτο αυτοκίνητο που θα παραχθεί στη νέα μονάδα της εταιρείας στο Szeged της Ουγγαρίας, η οποία θα ξεκινήσει να λειτουργεί στα τέλη του 2025.

Η Li χαρακτήρισε την ευρωπαϊκή αγορά «καθοριστική» για το μέλλον της BYD, τονίζοντας πως το DOLPHIN SURF ενσαρκώνει τη φιλοσοφία της μάρκας για τεχνολογία με απτά οφέλη για τον οδηγό. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η τεχνολογία Flash Charging προχωρά ταχύτερα από το αναμενόμενο, με 200-300 σταθμούς να έχουν προγραμματιστεί έως το β΄ τρίμηνο του 2026, υπό την αιγίδα της premium μάρκας DENZA.

Νέο SEAL 6 και πρόγραμμα εγγύησης μεταχειρισμένων

Η BYD εκμεταλλεύτηκε τη διεθνή σκηνή για να παρουσιάσει το SEAL 6 DM-i TOURING, το πρώτο της station wagon με τεχνολογία Super Hybrid DM, που προσφέρει συνδυασμένη αυτονομία άνω των 1.300 km. Η άφιξή του ανεβάζει στα 13 τα μοντέλα της τρέχουσας ευρωπαϊκής γκάμας, δύο χρόνια μετά την προηγούμενη συμμετοχή της στη διοργάνωση του Μονάχου.

Παράλληλα, ανακοίνωσε το πρόγραμμα BYD Certified Pre-Owned, το οποίο εισάγει για πρώτη φορά εγγύηση στα μεταχειρισμένα:

κάθε όχημα περνά από έλεγχο 179 σημείων, συνοδεύεται από διαβεβαίωση ότι η μπαταρία παραμένει τουλάχιστον στο 90% της αρχικής της κατάστασης και προσφέρει πλήρες πακέτο παροχών (εγγύηση, οδική βοήθεια, υπηρεσίες δεδομένων). Ουσιαστικά, η BYD υπόσχεται εμπειρία σχεδόν ίδια με την αγορά καινούργιου αυτοκινήτου.

Εκτός από τα περίπτερα της IAA, η μάρκα έστησε εντυπωσιακά εκθέματα και σε κεντρικά σημεία του Μονάχου (Odeonplatz, Königsplatz), παρουσιάζοντας τα DENZA Z9GT και D9 MPV και επιδεικνύοντας την τεχνολογία Flash Charging 1000 kW, που προσφέρει περίπου 400 km αυτονομίας με μόλις πέντε λεπτά φόρτισης — μια υπόσχεση ότι το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη θα έρθει… με ρυθμό BYD.