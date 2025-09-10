Νέα έκδοση του FIAT Grande Panda με κινητήρα βενζίνης και τιμή... από τα παλιά

Η γκάμα του ολοκαίνουργιου Grande Panda μεγαλώνει με την άφιξη της νέας έκδοσης που εφοδιάζεται με τούρμπο βενζινοκινητήρα 1.2 lt αποδίδοντας 100 ίππους και 205 Nm ροπής.

Το μοτέρ συνεργάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και σύστημα Start&Stop, ώστε να μειώνει την κατανάλωση κυρίως στην πόλη.

Το νέο μοντέλο διατίθεται από €16.990, τιμή που ισχύει με την προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος, για την έκδοση Pop. Έτσι το Grande Panda γίνεται ακόμη πιο προσιτό, ενώ η γκάμα του καλύπτει πλέον κάθε ανάγκη, από τη βενζίνη μέχρι την υβριδική και την ηλεκτρική τεχνολογία.

Οι επιλογές περιλαμβάνουν επίσης:

την έκδοση Hybrid με 110 HP και αυτόματο κιβώτιο στα €20.800

την αμιγώς ηλεκτρική με 113 HP στα €22.800 (με την κρατική επιδότηση).

Επίπεδα εξοπλισμού

Pop (από €16.990) : ψηφιακός πίνακας οργάνων 10”, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, θύρα USB-C (3A), connected services, φωνητικές εντολές μέσω smartphone, κλιματισμός, ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού, αυτόματα φώτα, Isofix, καθώς και πακέτο υποβοήθησης οδήγησης με Lane Assist, Speed Limit Information και αυτόματο φρενάρισμα.

Icon (από €18.490) : προσθέτει infotainment με οθόνη αφής 10,25” , ασύρματο Android Auto/Apple CarPlay , δεύτερη θύρα USB-C, Cruise Control, Speed limiter, LED φώτα εμπρός/πίσω , ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους & θερμαινόμενους καθρέφτες με LED φλας.

La Prima (από €20.290): κορυφαία έκδοση με ζάντες αλουμινίου 17”, κάμερα οπισθοπορείας, εμπρός αισθητήρες παρκαρίσματος, 2 θύρες USB-C για τους πίσω επιβάτες, σύστημα πλοήγησης, αυτόματο κλιματισμό, αισθητήρα βροχής, μπάρες οροφής, φιμέ τζάμια, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες, εσωτερικό φωτισμό LED και premium λεπτομέρειες στο ταμπλό και τα καθίσματα.

Χρώματα και παροχές

Το νέο Grande Panda είναι διαθέσιμο σε 7 χρώματα: Λευκό (Gelato White), Μαύρο (Cinema Black), Κόκκινο (Passione Red), Πράσινο (Acqua Azure), Κίτρινο (Limone Yellow), Καφέ (Luna Bronze) και Μπλε (Lago Blue).

Οι παραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει, με την FIAT να προσφέρει 5 χρόνια εγγύηση (ή 75.000 km) και 5ετή οδική βοήθεια. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το fiat.gr ή το δίκτυο πωλήσεων FIAT για περισσότερες πληροφορίες και test drive.