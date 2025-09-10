Renault: Αυτό είναι το μέλλον της Alpine στην F1

Σε συνέντευξή του στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο Canal+, ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Renault, Φρανσουά Προβόστ, επιβεβαίωσε τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της εταιρείας στη Formula 1 μέσω της Alpine. Θυμίζουμε ότι η ομάδα ετοιμάζεται να αλλάξει κινητήρες και να συνεργαστεί με τη Mercedes από το 2026.

Μόλις στον τρίτο του μήνα στη θέση του CEO, ο Προβόστ θέλησε να διαψεύσει κάθε φήμη αποχώρησης, δηλώνοντας ότι η παρουσία της Renault στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού παραμένει αμετάβλητη. Στην πρώτη του επίσκεψη στο paddock της F1, στο Γκραν Πρι της Μόντσα, τόνισε: «Η επίσκεψή μου έχει ως κύριο στόχο να διαβεβαιώσω ότι παραμένουμε στη Formula 1. Θα παραμείνουμε για πολύ καιρό».

Ως παραδείγματα της νέας εποχής σταθερότητας, ανέφερε την ανανέωση του συμβολαίου του βασικού οδηγού της ομάδας, Πιερ Γκασλί, έως το 2028, αλλά και την πρόσληψη του έμπειρου Στιβ Νίλσεν ως Managing Director, στο πλευρό του Φλάβιο Μπριατόρε που έχει επιστρέψει σε συμβουλευτικό ρόλο.