Στην F1 η Adidas - Σε ποια ομάδα μπαίνει...

Η Adidas θα αποτελέσει τον επίσημο συνεργάτη ένδυσης της Audi F1, καθώς η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία προετοιμάζεται για την είσοδό της στο πρωτάθλημα της Formula 1 από το 2026.

Η πολυετής συμφωνία θα περιλαμβάνει την προμήθεια αγωνιστικής ενδυμασίας, καθώς και συλλογές lifestyle που θα διατίθενται στο κοινό. Στόχος είναι να ενισχυθεί η αναγνωρισιμότητα της Audi F1 και να δημιουργηθεί μια ξεχωριστή ταυτότητα γύρω από την ομάδα.

Η Audi, που θα αγωνιστεί ως εργοστασιακή ομάδα για πρώτη φορά στη Formula 1, έχει ήδη αρχίσει να «χτίζει» το προφίλ της και η συνεργασία με την Adidas θεωρείται στρατηγικής σημασίας.

Ο CEO της Audi F1 τόνισε ότι η Adidas, ως παγκόσμιο brand με έδρα στη Γερμανία, ταιριάζει απόλυτα με το όραμα και τις αξίες της Audi, ενώ η συνεργασία αυτή «θα εμπνεύσει τους φιλάθλους της Formula 1 σε όλο τον κόσμο».