Νέα τιμή για το Volvo EX30 και όφελος 10.000 ευρώ για όλα τα ηλεκτρικά!

Η Volvo ενισχύει έμπρακτα τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, δίνοντας ισχυρό κίνητρο σε όσους θέλουν να στραφούν σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας.

Το μεγάλο μικρό SUV EX30 διατίθεται από μόλις €29.900, ενώ σε όλα τα ηλεκτρικά Volvo προσφέρεται συνολικό όφελος που φτάνει έως και τα €10.000, χάρη στον συνδυασμό της Επιδότησης Ηλεκτροκίνησης Volvo και του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ».

Η Επιδότηση Ηλεκτροκίνησης Volvo φτάνει έως τα €7.000, είναι ανεξάρτητη από την κρατική ενίσχυση, ισχύει για ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα και εφαρμόζεται σε όλη τη γκάμα των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων. Σε συνδυασμό με την κρατική επιδότηση των €3.000, το συνολικό όφελος για τον αγοραστή μπορεί να αγγίξει τα €10.000.

Με αυτήν την πρωτοβουλία, η Volvo καλύπτει πλήρως τη μείωση της κρατικής ενίσχυσης (από €9.000 σε €3.000), εξασφαλίζοντας ότι οι πελάτες της παραμένουν πάντα κερδισμένοι.

Τα ηλεκτρικά μοντέλα της σουηδικής εταιρείας συνδυάζουν τεχνολογία αιχμής, υψηλές επιδόσεις, μεγάλη αυτονομία, γρήγορους χρόνους φόρτισης και φυσικά την απαράμιλλη ασφάλεια και αξιοπιστία Volvo. Παράλληλα, προσφέρουν σκανδιναβικό design, συνδεσιμότητα και λειτουργικές λύσεις που ταιριάζουν στον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Το Volvo EX30, ξεκινώντας από €29.900, αποτελεί premium ηλεκτρική πρόταση χωρίς αντίπαλο στην κατηγορία του, όπως αποδεικνύει η εμπορική του επιτυχία σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Στην ίδια λογική, ιδιαίτερα ελκυστικές παραμένουν οι επιλογές της σειράς 40: το Volvo EX40 ξεκινά από €39.712, ενώ το Volvo EC40 από €46.848.