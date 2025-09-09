RSV4 X-GP: Το νέο συλλεκτικό μοντέλο της Aprilia

Η Aprilia γιορτάζει 10 χρόνια στο MotoGP με την RSV4 X-GP, μια μοναδική μοτοσικλέτα για «εκλεκτούς» (μόλις 30 κομμάτια), που παρουσιάστηκε στο Grand Prix Καταλονίας.

Πρόκειται για την πιο κοντινή εμπειρία σε πραγματική αγωνιστική RS-GP, με τεχνολογίες κατευθείαν από τις πίστες.

Η αεροδυναμική της, προέρχεται από την RS-GP25 και υπόσχεται απίστευτη σταθερότητα στις στροφές.

Ο V4 κινητήρας 1.099cc αποδίδει 238 ίππους, ενώ η ECU APX της Aprilia Racing προσφέρει πλήρη παραμετροποίηση, όπως σε μοτοσικλέτες παγκοσμίου επιπέδου.

Η μοτοσικλέτα «φοράει» εξοπλισμό, αφού έχει αναρτήσεις Öhlins, φρένα Brembo GP4 MS, ζάντες Marchesini μαγνησίου και αγωνιστικά ελαστικά Pirelli. Όλα σε ανθρακονημάτινο φέρινγκ με ειδική αγωνιστική βαφή.

Η τιμή; 90.000€ + ΦΠΑ, με αγορά αποκλειστικά online. Οι ιδιοκτήτες μάλιστα θα παραλάβουν τη μηχανή τους με ειδικό σετ εργαλείων, λογισμικό διαχείρισης ECU και πιστοποιητικό γνησιότητας σε μορφή NFT.

Όπως δήλωσε ο CEO της Aprilia Racing, Μάσιμο Ριβόλα: «Θέλαμε να μεταφέρουμε το πάθος και την τεχνογνωσία του MotoGP σε ένα μοντέλο για λίγους εκλεκτούς».