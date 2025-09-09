Στη Μόντσα, ένα αργό pit stop 5,9’’ λόγω προβλήματος στο παξιμάδι του μπροστινού αριστερού τροχού κόστισε στον Λάντο Νόρις τη δεύτερη θέση, με τη McLaren να ζητά από τον Όσκαρ Πιάστρι να την επιστρέψει, απόφαση που άναψε συζήτηση για τις ομαδικές εντολές.

Πάνω σ’ αυτό, χρήστης στα social media υποτίμησε τη δουλειά των μηχανικών μιλώντας για «three-second work shift». Ωστόσο, ο πρώην μηχανικός της Red Bull Calum Nicholas απάντησε ωμά: ο μέσος μισθός ενός F1 Tech είναι γύρω στις 60.000 λίρες το χρόνο, η εργάσιμη εβδομάδα φτάνει τις 70 ώρες, οι περισσότεροι ταξιδεύουν economy και κανείς δεν αμείβεται παραπάνω απλώς και μόνο επειδή είναι στο pit crew.

Ο Nicholas τόνισε ότι μόνο 60 επιχειρησιακά άτομα επιτρέπονται στην πίστα, άρα όλοι χτίζουν και επισκευάζουν το μονοθέσιο κάθε Σαββατοκύριακο. Δεν υπάρχει «τριών δευτερολέπτων βάρδια» είπε και τόνισε πως ο πρώτος του μισθός στα 22 του ήταν 42.000 λίρες, τότε με 17 αγώνες, χωρίς triple-headers και με V8, δηλαδή πολύ ελαφρύτερο φόρτο από σήμερα με 24 αγώνες και σύνθετες V6 υβριδικές μονάδες ισχύος.

Για το cost cap παραδέχτηκε ότι έπληξε το προσωπικό («The cost of the cost cap» είναι κεφάλαιο στο βιβλίο του), αλλά ξεκαθάρισε ότι ακόμη και χωρίς αυτό, τα pit crews δεν θα έπαιρναν 350k τον χρόνο. Μετά τις εξηγήσεις, ο αρχικός σχολιαστής ζήτησε συγγνώμη.

ΥΓ.: Ο Nicholas υπήρξε βασικό στέλεχος της Red Bull και στους τέσσερις τίτλους του Μαξ Φερστάπεν.