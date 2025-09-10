Nissan LEAF: κρυμμένα μοτίβα, έξυπνες λεπτομέρειες, περισσότερη αποδοτικότητα (pics)

Από το 2010, όταν παρουσιάστηκε ως το πρώτο ηλεκτρικό μαζικής παραγωγής, το Nissan LEAF άλλαξε τους όρους του παιχνιδιού και έφερε την ηλεκτροκίνηση στην καθημερινότητα.

Το ολοκαίνουργιο LEAF που αποκαλύφθηκε τον Ιούνιο του 2025 είναι η πιο τολμηρή εξέλιξη του εμβληματικού μοντέλου: αξιοποιεί 15 χρόνια πραγματικών δεδομένων και πάνω από 28 δισ. χλμ. στο δρόμο για να μεγιστοποιήσει την αυτονομία και την αποδοτικότητα.

Ακολουθεί μια περιήγηση στις λεπτομέρειες που ένωσαν σχεδιαστές και μηχανικούς: ιαπωνική αισθητική, «κρυφά» στοιχεία και αεροδυναμική βελτιστοποίηση.

Η λέξη–κλειδί ήταν μία: απόλαυση. Το LEAF «υποδέχεται» τον οδηγό με ένα διακριτικό «χαμόγελο» στη μάσκα — μια μαύρη γραμμή που ενώνει έμβλημα και φώτα. Στοιχεία omotenashi φαίνονται και στις αναδυόμενες χειρολαβές: εμφανίζονται ταυτόχρονα, προσθέτοντας παιχνίδι στην καθημερινή χρήση.

Σχεδίαση που υπηρετεί την αεροδυναμική

Κάθε χιλιοστό του αμαξώματος μελετήθηκε. Ακόμη και η γραμμή πίσω από το φωτιζόμενο έμβλημα Nissan κατευθύνει τη ροή αέρα πάνω/κάτω από το αυτοκίνητο. Αν ανέβαινε ελάχιστα ψηλότερα, η αυτονομία θα μειωνόταν έως και 16 χλμ.

Το κρυφό «23»

Στα ιαπωνικά, 2–3 προφέρεται ni–san: Nissan. Το μοτίβο «23» κρύβεται σε πολλά σημεία — θύρα φόρτισης, ζάντες, πίσω φώτα, διακοσμητικά εσωτερικού. Πρόκληση: θα τα εντοπίσετε όλα;

Η πρώτη ηλεκτροχρωμική πανοραμική οροφή της Nissan αλλάζει διαφάνεια με ηλεκτρικό ρεύμα, μειώνοντας θερμότητα και χρήση A/C. Χωρίς κλασικό σκίαστρο, κερδίζει χώρο για τα κεφάλια των πίσω επιβατών. Το φως του ήλιου σχηματίζει διακριτικό λογότυπο LEAF στα πίσω καθίσματα.

Το παραδοσιακό μοτίβο kasumi monyo (σύννεφα από στρογγυλεμένα ορθογώνια) «γράφει» διακριτικά σε επιφάνειες όπως η κεντρική κονσόλα. Η ίδια ιδέα ενέπνευσε και τη σταδιακή μετάβαση της πανοραμικής οροφής από διάφανη σε σκουρόχρωμη — σαν σύννεφα που κινούνται.

«Digital zen» πίσω φωτιστικά

Οι τρισδιάστατοι πίσω προβολείς δίνουν βάθος και φουτουρισμό. Φιλοξενούν το μοτίβο ni–san, ενώ το έντονο κόκκινο αλλάζει οπτικά ανάλογα με τη γωνία θέασης.

Ο οδηγός ρυθμίζει την ατμόσφαιρα με 64 αποχρώσεις και 5 προεπιλογές. Μία από αυτές συγχρονίζει φωτισμούς και οθόνες με την ώρα της ημέρας — φωτεινότερα πρωί/μεσημέρι, πιο ισορροπημένα το βράδυ.

Στους δύο τελευταίους αγώνες της 11ης Σεζόν Formula E, τα μονοθέσια Nissan #23 και #17 εμφανίστηκαν στο Λονδίνο με την ειδική απόχρωση Luminous Teal του νέου LEAF. Η σεζόν ολοκληρώθηκε με τον Oliver Rowland να κατακτά το Driver’s Championship.

Το νέο Nissan LEAF δεν είναι απλώς η επόμενη γενιά. Είναι ένα σύνολο από προσεγμένες λεπτομέρειες — αισθητικές και τεχνικές — που αποδεικνύουν πως η ηλεκτροκίνηση μπορεί να είναι αποτελεσματική και συγκινητική στην καθημερινότητα.