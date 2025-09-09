Epiq: Το πιο προσιτό αμιγώς ηλεκτρικό SUV της Skoda (pics)

Η Skoda έβγαλε στο φως το Epiq, ένα concept που δείχνει με ακρίβεια το επερχόμενο ηλεκτρικό SUV-crossover πόλης.

Μινιμαλιστικό, στιβαρό και με πρακτικές “Simply Clever” λύσεις, το Epiq συστήνεται ως ο ιδανικός καθημερινός σύντροφος — και, το κυριότερο, ως το πιο οικονομικά προσιτό EV στην αναπτυσσόμενη γκάμα της Skoda. Το μοντέλο παρουσιάστηκε στο Μόναχο, παραμονή της IAA, μπροστά σε εκατοντάδες δημοσιογράφους.

Ο CEO της Skoda Auto, Klaus Zellmer, το έθεσε καθαρά: το Epiq εκφράζει την ουσία της μάρκας — μοντέρνος, ανθεκτικός σχεδιασμός, έξυπνοι χώροι, διαισθητικές ψηφιακές διεπαφές και όλα αυτά «σε ελκυστική τιμή».

Με μήκος 4,1 μ., το Epiq χωρά πέντε επιβάτες, διαθέτει πορτμπαγκάζ 475 λίτρων και υπόσχεται ηλεκτρική αυτονομία έως 425 χλμ.. Η τιμή της έκδοσης παραγωγής αναμένεται να κινείται κοντά στο θερμικό Kamiq σε πολλές αγορές, σηματοδοτώντας τη «λαϊκή» πρόταση της Skoda στην ηλεκτροκίνηση.

Modern Solid, μέσα–έξω

Πρώτο μοντέλο που υιοθετεί πλήρως τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid: μινιμαλιστικές επιφάνειες, Tech-Deck Face σε γυαλιστερό μαύρο, LED ημέρας σε σχήμα Τ, χαμηλά τοποθετημένους προβολείς και έντονο, προστατευτικό προφυλακτήρα. Η νέα tornado line χωρίζει οπτικά το αμάξωμα, φουσκώνει «ώμους» και αναδεικνύει τη γυάλινη καμπίνα. Το χρώμα λανσαρίσματος είναι Cashmere matt, με γκρι λεπτομέρειες Cosmo.

Μινιμαλισμός που δουλεύει: ασύρματη φόρτιση κινητού, φυσικά κουμπιά με απτικούς κυλίνδρους, πολλές «κρυφές» θήκες, γάντζοι για τσάντες και έξυπνα διπλά πατώματα. Η φιλοσοφία Mobile First παντρεύει την ψηφιακή εμπειρία με χειρισμούς που δεν σε παιδεύουν.

Η παραγωγή της οικογένειας μικρών ηλεκτρικών του Brand Group Core (EUCF) θα γίνει στην Navarra (Ισπανία), στο πλαίσιο κοινής ανάπτυξης VW–Skoda–Seat. Η έκδοση παραγωγής του Skoda Epiq προγραμματίζεται για παγκόσμια πρεμιέρα στα μέσα του 2026.

Κατηγορία: compact ηλεκτρικό SUV/crossover πόλης

Διαστάσεις/Χώροι: 4,1 μ. μήκος, 5θέσιο, 475 λτ. πορτμπαγκάζ

Αυτονομία: έως 425 χλμ.

Τιμολόγηση: συγκρίσιμη με Kamiq σε πολλές αγορές

Σχεδίαση: πλήρης υιοθέτηση Modern Solid

Παραγωγή: Navarra, Ισπανία – οικογένεια EUCF

Λανσάρισμα παραγωγής: mid-2026