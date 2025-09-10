Το Suzuki SWIFT φτάνει τις 10 εκατομμύρια πωλήσεις

Η Suzuki ανακοίνωσε ότι το compact επιβατικό της αυτοκίνητο SWIFT έχει επιτύχει συνολικές παγκόσμιες πωλήσεις 10 εκατομμυρίων μονάδων* έως τον Ιούλιο του 2025.

Αυτό το ορόσημο επιτεύχθηκε σε 20 χρόνια και 8 μήνες μετά την πρώτη του κυκλοφορία τον Νοέμβριο του 2004 στην Ιαπωνία.

Το SWIFT άλλαξε τη φιλοσοφία κατασκευής αυτοκινήτων της Suzuki. Από την κυκλοφορία του το 2004 ως ένα παγκόσμιο στρατηγικό αυτοκίνητο, το SWIFT έχει κερδίσει βραβεία Αυτοκινήτου της Χρονιάς στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες ανά τον κόσμο. Αποτελεί ένα μοντέλο-σημείο αναφοράς, που εκτιμάται από πολλούς πελάτες.

Έχει παραχθεί σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η Ουγγαρία, η Ινδία, η Κίνα, το Πακιστάν και η Γκάνα, και έχει πουληθεί σε περισσότερες από 170 χώρες και περιοχές, συμπεριλαμβανομένων της Ιαπωνίας, της Ινδίας και της Ευρώπης. Το SWIFT έχει καθιερωθεί σταθερά ως το παγκόσμιο στρατηγικό αυτοκίνητο της Suzuki.

Από τα 10 εκατομμύρια αυτοκίνητα που έχουν πουληθεί παγκοσμίως, το 60% ήταν στην Ινδία, το 14% στην Ευρώπη, το 8% στην Ιαπωνία και το 18% σε άλλες χώρες. Στην Ινδία, από την κυκλοφορία του το 2005, έχει πουλήσει περίπου 6 εκατομμύρια μονάδες και έχει καταστεί ηγέτης στην αγορά των compact αυτοκινήτων πόλης της χώρας.

Σήμερα, το SWIFT συνεχίζει να εξελίσσεται, προσφέροντας και υβριδικές εκδόσεις που συνδυάζουν οικονομία και απόδοση.

Η Suzuki θα συνεχίσει να προωθεί την παραγωγή προς όφελος των πελατών παγκοσμίως και να παρέχει προϊόντα που ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες.