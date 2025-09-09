Νέο Renault Clio: η έκτη γενιά του best-seller με superpowered ταυτότητα (pics)

Με ιστορία που μετρά ήδη 35 χρόνια, το Renault Clio δεν χρειάζεται συστάσεις.

Από το 1990 μέχρι σήμερα έχει πουλήσει σχεδόν 17 εκατομμύρια μονάδες σε 120 χώρες, έχει κατακτήσει δύο φορές τον τίτλο του Car of the Year (1991 και 2006), και παραμένει το No1 best-seller στην Ευρώπη για το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Τώρα, έρχεται η έκτη γενιά για να συνεχίσει τον θρύλο, πιο δυνατή, πιο οικονομική και με τεχνολογία που ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία.

Νέο design με coupe αέρα

Η Renault έδωσε στο Clio εντελώς νέα αναλογικά χαρακτηριστικά. Μεγαλύτερο καπό, αυξημένο μεταξόνιο, πιο δυναμική γραμμή οροφής και φαρδύτερο αμάξωμα (+39 χλστ.) δημιουργούν μια σιλουέτα που θυμίζει compact coupe. Η νέα φωτιστική υπογραφή εμπρός, εμπνευσμένη από το διαμάντι του λογότυπου, και τα σμιλευμένα φωτιστικά πίσω ενισχύουν τον σπορ χαρακτήρα.

Στη βασική έκδοση συναντάμε ματ φρύδια στα φτερά, ενώ οι πλουσιότερες διαθέτουν γυαλιστερά, με ζάντες αλουμινίου έως 18 ιντσών. Το συνολικό μήκος φτάνει τα 4,12 μέτρα, με ύψος 1,45 μ. και πορτμπαγκάζ 391 λίτρων.

Καμπίνα με premium αύρα

Στο εσωτερικό, η αναβάθμιση είναι εμφανής. Νέα υλικά, χρήση ανακυκλωμένων στοιχείων, ατμοσφαιρικός φωτισμός με 48 αποχρώσεις, και στην έκδοση Esprit Alpine Alcantara και λεπτομέρειες σε «πυρακτωμένο χρώμιο».

Στην τεχνολογία, ξεχωρίζει η διπλή οθόνη V έως 10,1 ιντσών, το σύστημα OpenR Link με Google (Maps, Assistant, Play Store) και δυνατότητα ασύρματης ενημέρωσης. Προαιρετικά, ηχοσύστημα Harman Kardon 410 watt, εξελιγμένο με τον Jean-Michel Jarre.

Κινητήρες: από 115 έως 160 ίππους

Η γκάμα ξεκινά με τον νέο TCe 1.2 των 115 ίππων, συνεχίζει με την έκδοση Eco-G 120 ίππων (βενζίνη-LPG) και κορυφώνεται στον full hybrid E-Tech 160 hp.

Ο τελευταίος είναι και το μεγάλο χαρτί:

0-100 km/h σε 8,3’’

Μέση κατανάλωση 3,9 l/100 km

Εκπομπές CO2 μόλις 89 g/km (ρεκόρ στην κατηγορία)

Δυνατότητα οδήγησης με ηλεκτρική ενέργεια έως και 80% του χρόνου μέσα στην πόλη.

Όλα συνδυάζονται με ένα έξυπνο αυτόματο κιβώτιο εμπνευσμένο από τη Formula 1, που προσφέρει 15 διαφορετικούς συνδυασμούς θερμικού και ηλεκτροκινητήρα.

Ασφάλεια και ADAS χωρίς συμβιβασμούς

Το νέο Clio ανεβαίνει επίπεδο στα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, με έως και 29 ADAS. Ξεχωρίζουν:

Ενεργό σύστημα υποβοήθησης με adaptive cruise control

Αυτόματο φρενάρισμα με όπισθεν

Ειδοποίηση ασφαλούς αποβίβασης

Υποβοήθηση ακινητοποίησης σε έκτακτη ανάγκη

Κάμερα 360° υψηλής ανάλυσης

Μέρος του προγράμματος Human First, το νέο Clio ενσωματώνει επίσης λειτουργίες Safety Score και Safety Coach, που βραβεύτηκαν στη Γαλλία, καθώς και το σύστημα QRescue με QR code για πυροσβέστες.

Τεχνικά στοιχεία με μια ματιά